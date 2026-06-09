HONDA「新CR-V休旅搶先試駕」！油電才是完全體　隔音有感升級　省油又好開

▲台灣CR-V終於盼到油電導入！油電靜肅性讓隔音很有感。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣過去錯過5代油電CR-V，如今終於在6代車型補齊最後一塊拼圖，6代CR-V憑藉更大空間、更成熟底盤以及完整HONDA Sensing配備獲得不少消費者青睞，如今台灣本田終於把全球主力的2.0升e:HEV帶進台灣，也讓CR-V真正進入完全體狀態！

▲隨著油電導入，台灣國產CR-V戰線布局更豐富，汽油渦輪守在百萬內門檻。

2.0升e:HEV油電不只讓CR-V補足最後缺口，也讓這款國民休旅重新具備與同級油電對手正面競爭的完整實力，有趣的是，即使油電是本次重大焦點，但原廠並沒有放棄1.5升VTEC Turbo，反而透過新增99.9萬元入門版，讓汽油渦輪車型成為壓低入手門檻的重要角色，以油電作為高規車型應戰TOYOTA RAV4，而汽油渦輪則守在百萬內門檻。

▲油電CR-V外型與汽油差異不大，主要有了象徵的節能徽飾。此次新增搶眼的熱情紅色，頗有國外RS版的氛圍。

▲不論汽油、油電都配置18吋鋁圈，輪胎規格為235/60R18。

試駕的油電e:HEV CR-V，基本延續現行車系設計，大面積水箱護罩搭配橫向LED頭燈，讓車頭視覺顯得更寬闊，5代、6代CR-V逐漸擺脫過去較為圓潤的設計語言後，也讓整體形象更加成熟穩重。

雖然油電車型沒有過於誇張的外觀差異，但專屬e:HEV徽飾、節能胎配置以及細部飾件調整，仍讓懂車的人一眼就能辨識其身分。

▲內裝鋪陳同樣與汽油大同小異，不過油電儀錶可顯示專屬電力資訊。

車內依然是熟悉的風格，蜂巢式冷氣出風口設計仍帶有不少年輕運動感，油電CR-V並沒有追求浮誇的科技感，而是將重點放在操作便利與使用邏輯上，此次e:HEV車型標配10.2吋數位儀表，可顯示油電系統能量流資訊，也讓駕駛能更容易掌握系統運作狀態。

▲排檔座整合電子手剎車附Auto Hold功能，並具備4種動力模式切換，以及油電車專屬的B檔位。

▲油電車型換檔撥片不具備換檔功能，主要用於4段電能回充模式切換。

▲全景天窗面積相當廣闊，帶來加分的遼闊視野。



▲觸控螢幕操作依然流暢、好上手，更具備HONDA Connect系統，車輛能透過手機遠端APP操作。

中央螢幕支援無線Apple CarPlay與Android Auto，加上新HONDA Connect、數位鑰匙等功能，已符合現代消費者期待，除了能使用Carplay帶來便利的導航圖資，還支援Google車載系統，不需手機就能使用Google原廠導航、Google APP商店等。

▲CR-V展現技壓同級的空間優勢，行李廂具備實用的電動尾門。

空間依然是CR-V最大優勢之一，無論前後座頭部空間、膝部空間甚至後廂容積，都維持同級前段班水準，第二排座椅椅背角度調整範圍大，加上前後滑移等功能，展現超爽、舒適的大空間優勢，長途乘坐舒適度仍是家庭買家最在意的優勢。

▲甫起步瞬間，即能感受到油電系統運轉精緻，加上前座特別採用雙層隔音玻璃，把過去汽油詬病的隔音問題改善不少。

動態表現才是油電CR-V重頭戲，過去1.5升渦輪CR-V其實不慢，193匹馬力對日常使用綽綽有餘，但CR-V隔音表現過去讓不少車主頗有微詞，尤其市區低速走走停停時，引擎聲浪與路噪較容易傳進車艙。

▲中低速域、市區行駛大多能以純電行駛，帶來滿意的行路質感與油耗。

但這次e:HEV CR-V利用油電優勢， 起步瞬間幾乎感受不到引擎運轉聲，在市區低速環境下，大多數時間皆由電動馬達負責驅動，34.2公斤米扭力一踩即來，帶來近似電動車般的輕快反應，並提供4種駕駛模式、4種電能回充模式，以及B檔位帶來多變的駕駛樂趣。

紅燈起步、巷弄穿梭或塞車路況時，車內明顯比過去汽油版安靜許多，這也是此次試駕油電CR-V最有感的升級，HONDA e:HEV與一般油電系統最大差異，在於它更像是一輛由馬達驅動的電動車。

即便CR-V車身尺碼不小，仍能感受到充沛扭力帶來的輕盈感，同時高速隔音進步比想像更多，上到快速道路後，油電系統運轉品質更細膩，因此高速巡航時車內氛圍比汽油版更加從容。

▲底盤操控雖稱不上運動熱血，但仍保有本田招牌的靈活，一開就上手的特質。

底盤操控仍保有本田的精髓靈魂，CR-V向來不是追求熱血操控的SUV，但原廠很懂得在舒適與穩定之間取得平衡，導入源自Acura品牌的ARD（Amplitude Reactive Damper）振幅反應避震器技術，透過避震器內部雙油路設計，可依照路面起伏與車身動態自動調整阻尼特性，面對市區常見的人孔蓋、伸縮縫或坑洞時，避震器能以較柔和的作動方式吸收衝擊，減少車身上下多餘彈跳；而當車速提高或遇到高速變換車道等情況時，又能提供較強支撐性，維持車身穩定度。

實際行駛在市區道路時，CR-V對於細碎震動的處理比過去更加成熟，懸吊不會出現過度生硬或多餘晃動感，乘客能感受到明顯提升的舒適性。進入快速道路後，車身循跡性與穩定性也有不錯表現，即使面對連續彎道或高速巡航，仍能維持相當紮實的行路質感。

另一項值得一提的則是轉向系統調校，對CR-V重新優化方向機齒輪比設定，讓方向盤在低速時能擁有更靈活的轉向反應，同時也造就同級距相當出色的迴轉半徑表現。無論是都會區巷弄迴轉、停車場會車或倒車入庫，都能感覺到CR-V親民的一面。