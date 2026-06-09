99.9萬、客貨車認證！台灣「HONDA新CR-V上市」　汽油、油電雙動力

▲HONDA CR-V來了！台灣首度導入2.0升e:HEV油電。（圖／記者徐煜展攝）
記者徐煜展／綜合報導
台灣本田HONDA於6月9日正式推出新CR-V休旅，最大亮點莫過於首度導入2.0升e:HEV油電系統，讓CR-V終於補齊油電戰力，正面迎戰國產中型休旅市場日益激烈的油電化競爭，同時，台灣本田重新規劃車系編成，新增汽油渦輪99.9萬元入門車型，讓CR-V睽違多年再度回歸百萬有找價格帶，成為此次改款另一項市場焦點。油電車型提供鋰電池10年或20萬公里保固，原廠年販售目標1萬輛！
▲CR-V提供1.5升汽油、2.0升油電雙動力選擇。
此次新CR-V共提供1.5升渦輪汽油與2.0升e:HEV油電兩種動力選擇，汽油車型維持1.5升VTEC Turbo引擎配置，可輸出193匹最大馬力與24.8公斤米峰值扭力，搭配CVT變速箱。
台灣CR-V首度導入2.0升e:HEV油電動力，採用旗下最新e:HEV油電，搭載2.0升自然進氣引擎與驅動馬達組合，引擎可提供148匹馬力、18.7公斤米扭力，驅動馬達則具備184匹馬力與34.2公斤米扭力輸出，搭配E-CVT變速箱，兼顧節能與加速反應。
▲全車系配備安全完善，並具有手機遠端APP互動操作功能。
配備方面，全車系標配HONDA Sensing主動安全科技、HONDA Connect智慧聯網服務、數位鑰匙、Google Assistant語音助理、無線Apple CarPlay與Android Auto、雙區恆溫空調以及電動尾門等實用配備。
▲CR-V維持客貨車認證，因此後座仍有鐵桿設計，但後座空間仍是相當寬敞，且支援前後滑移、椅背角度調整。
油電車型則進一步升級10.2吋全數位儀表、MVCS環景影像系統以及Michelin e-Primacy節能輪胎等專屬配備，高階Prestige車型更追加HUD抬頭顯示器、BOSE音響系統、雙前座通風座椅、全景式電動天窗與LED環艙氣氛燈。
值得注意的是，此次CR-V入門門檻下修至99.9萬元，對於近年持續面臨價格競爭壓力的市場而言，無疑具有相當吸引力，加上台灣CR-V因先前產品更新交替，已經連續2個月掛牌交車熄火，隨著新CR-V上陣，台灣本田要在6月吹起反攻號角。
|車型
|1.5 VTi-S
|1.5 S
|2.0 e:HEV S
|2.0 e:HEV Prestige
|動力型式
|1.5 VTEC Turbo
|1.5 VTEC Turbo
|2.0 e:HEV油電
|2.0 e:HEV油電
|售價
|99.9萬
|109.9萬
|122.9萬
|129.9萬
|引擎馬力
|193匹
|193匹
|148匹
|148匹
|引擎扭力
|24.8公斤米
|24.8公斤米
|18.7公斤米
|18.7公斤米
|馬達馬力
|-
|-
|184匹
|184匹
|馬達扭力
|-
|-
|34.2公斤米
|34.2公斤米
|變速系統
|CVT無段變速
|CVT無段變速
|E-CVT電子無段變速
|E-CVT電子無段變速
|輪胎尺寸
|235/60R18
|配備項目
|1.5 VTi-S
|1.5 S
|2.0 e:HEV S
|2.0 e:HEV Prestige
|Honda Sensing
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|Honda Connect
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|數位鑰匙
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|●
|Google Assistant
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|無線Apple CarPlay／Android Auto
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|雙區恆溫空調
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|電動尾門
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|Hands Free感應尾門
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|雙前座電動座椅
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|無線充電座
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|MVCS環景影像
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|10.2吋數位儀表
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|Michelin e-Primacy輪胎
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|HUD抬頭顯示器
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|BOSE音響系統
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|雙前座通風座椅
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|全景式電動天窗
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|LED環艙氣氛燈
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