99.9萬、客貨車認證！台灣「HONDA新CR-V上市」　汽油、油電雙動力

▲HONDA CR-V來了！台灣首度導入2.0升e:HEV油電。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田HONDA於6月9日正式推出新CR-V休旅，最大亮點莫過於首度導入2.0升e:HEV油電系統，讓CR-V終於補齊油電戰力，正面迎戰國產中型休旅市場日益激烈的油電化競爭，同時，台灣本田重新規劃車系編成，新增汽油渦輪99.9萬元入門車型，讓CR-V睽違多年再度回歸百萬有找價格帶，成為此次改款另一項市場焦點。油電車型提供鋰電池10年或20萬公里保固，原廠年販售目標1萬輛！

▲CR-V提供1.5升汽油、2.0升油電雙動力選擇。

此次新CR-V共提供1.5升渦輪汽油與2.0升e:HEV油電兩種動力選擇，汽油車型維持1.5升VTEC Turbo引擎配置，可輸出193匹最大馬力與24.8公斤米峰值扭力，搭配CVT變速箱。

台灣CR-V首度導入2.0升e:HEV油電動力，採用旗下最新e:HEV油電，搭載2.0升自然進氣引擎與驅動馬達組合，引擎可提供148匹馬力、18.7公斤米扭力，驅動馬達則具備184匹馬力與34.2公斤米扭力輸出，搭配E-CVT變速箱，兼顧節能與加速反應。

▲全車系配備安全完善，並具有手機遠端APP互動操作功能。

配備方面，全車系標配HONDA Sensing主動安全科技、HONDA Connect智慧聯網服務、數位鑰匙、Google Assistant語音助理、無線Apple CarPlay與Android Auto、雙區恆溫空調以及電動尾門等實用配備。

▲CR-V維持客貨車認證，因此後座仍有鐵桿設計，但後座空間仍是相當寬敞，且支援前後滑移、椅背角度調整。

油電車型則進一步升級10.2吋全數位儀表、MVCS環景影像系統以及Michelin e-Primacy節能輪胎等專屬配備，高階Prestige車型更追加HUD抬頭顯示器、BOSE音響系統、雙前座通風座椅、全景式電動天窗與LED環艙氣氛燈。

值得注意的是，此次CR-V入門門檻下修至99.9萬元，對於近年持續面臨價格競爭壓力的市場而言，無疑具有相當吸引力，加上台灣CR-V因先前產品更新交替，已經連續2個月掛牌交車熄火，隨著新CR-V上陣，台灣本田要在6月吹起反攻號角。