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特斯拉「Model Y入門款」才賣半年多就升級！車主自嘲成最新一波韭菜

▲北美Model Y入門款才賣半年，官網突然宣布升級16吋大螢幕。（圖／翻攝自特斯拉）

▲北美Model Y入門款才賣半年多，官網突然宣布升級16吋大螢幕。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

身為全球最暢銷電動休旅之一，特斯拉Tesla Model Y北美市場再度針對產品戰力進行調整，自6月初起，北美市場新生產交付的Model Y後驅版與Long Range AWD等入門車型，全面導入過去僅高階車型才有的16吋中控螢幕與全黑車頂，售價39,990美金起，折合新台幣126萬起！

▲北美Model Y入門款才賣半年，官網突然宣布升級16吋大螢幕。（圖／翻攝自特斯拉）

▲北美Model Y入門款才賣半年，官網突然宣布升級16吋大螢幕。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Model Y入門款從原本的15.4吋螢幕升級至16吋。

北美Model Y入門版上市半年多就迎來配備升級，當時主打精簡配備壓低成本帶來話題，甫發表時，引起不少台灣特斯拉車迷關注，但如今入門Model Y不僅補上16吋大尺寸螢幕，連黑化座艙也同步下放，在售價維持39,990美元不變的情況下，讓新車吸引力進一步提升，對於剛交車的車主來說心裡肯定不好受，「早買早享受、晚買配備更豐富」的現象，也再度成為特斯拉車主間熱議話題。

Model Y入門後驅版於在2025年10月北美市場首發，當時藉由較親民的價格設定，成為品牌衝刺銷量的重要車型，現在特斯拉便迅速替入門版追加配備，也顯示Model Y仍是品牌最重要的銷售主力。

過去北美Model Y入門車型採用15.4吋中央觸控螢幕與淺色車頂設計，而高階版本則配置更大的16吋QHD高解析度中控螢幕，以及更具運動氛圍的全黑頂篷設計，視覺質感與科技感明顯更勝一籌，如今入門款也享有與高規版同樣配置。

台灣市場上，今年有望迎來Model 3全新入門款，日前已在能源局、環保署疑似出現送測車型，未來有了Model 3入門款加入，有望為特斯拉在台灣再創話題銷量。

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