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Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣奧迪於5月正式開賣全新大改款Q3車系，首度帶來完整Level 2駕駛輔助功能。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／南投報導

Audi奧迪Q3車系自2011年誕生以來，全球已經熱銷超過250萬輛，尤其是2019年追加Sportback斜背跑旅車型後，進一步搶攻喜愛跑車線條，又想要兼顧優異視野的買家，而此次試駕的第3代大改款車型，是在2025年於全球首發，並在今年5月正式於台灣市場開賣，更重要的是，這是台灣奧迪首款配備完整Level 2駕駛輔助的車型，其意義不言而喻。

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲大改款Q3與其他Audi車款一樣，統一換上分離式燈組設計，車尾也與車頭相互呼應。

一如其他Audi新車一般，大改款Q3車系在車頭統一換上分離式燈組設計，搭配中央大型水箱護罩形塑出霸氣姿態，同時在車尾有相互呼應的OLED尾燈；作為遠近馳名的「燈廠」，自然也燈光部份下了不少功夫，車頭上方日行燈與尾燈提供4組變化，Matrix LED頭燈則內含25,600顆LED燈珠，不僅能實現常見的遮光效果，還能在變換車道時提供導引功能，科技感拉滿。

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲前方日型燈與尾燈有4種變化，Matrix LED頭燈這次也多了車道導引功能。

車內同樣迎來大規模變動，除了環繞駕駛的11.9吋數位儀表與12.8中控螢幕外，最值得一提的莫過於全新方向機柱撥桿（或該稱為撥片？），有別於傳統的桿型設計，Q3將兩支桿子換成兩片撥片，雖然看起來變化很大，但一樣維持左邊燈光與雨刷控制、右邊檔位控制，僅有雨刷間歇快慢改為旋鈕操作需要適應，另一個改動較大的地方是儀表板介面，不過整體來說較簡潔的顯示方式，其實更容易閱讀，而車內多處高功率USB Type-C充電埠，則能滿足現代人的各種充電需求。

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲新的Digital Stage座艙充滿科技感，並大膽的將方向機柱撥桿改為撥片操作，後座與後車廂空間表現以斜背來說中規中矩。

此次試駕的車型，為要價235萬元起的Q3 Sportback TFSI 150kW quattro S line，搭載2.0升4缸渦輪引擎，可輸出204匹馬力與32.6公斤米扭力，搭配7速S-tronic自手排變速箱，以及招牌的quattro智慧型恆時四驅，7.1秒可完成0-100km/h加速，極速上看229km/h，試駕車還選用了255/40R20的胎圈，以及電子阻尼控制懸吊系統，配合Audi drive select可程式車身動態系統，在日月潭環潭公路多彎且高低起伏的路線上，能帶來不錯的動態表現，符合其跑旅的身分定位。

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲204匹馬力與32.6公斤米扭力推動超過1.7噸的車身並不吃力，電子懸吊與四驅系統也為動態表現加分不少。

而此次Q3車系的最大重點，莫過於完整Level 2輔助駕駛首次出現在台灣奧迪販售的車型上，現在所有Q3車型都標配有ACC主動定速、塞車輔助、主動車道維持及偏離警示等功能，而且儀錶板能顯示車道與周遭車輛資訊，實際在國道六號上用起來讓人相當安心；除了Level 2外，這次也有了停車學習與倒車輔助功能，前者最多可儲存5筆最長50公尺的停車路徑，後者則能自動記錄行駛過程中最後50公尺的路徑，當遇到前方無法通行的情景時，能自動退回起點，滿滿科技配備都能為駕駛省下不少負擔。

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲Audi「Q3 Sportback斜背跑旅」試駕！完整Level 2駕駛輔助終於到位。（圖／記者張慶輝攝）

▲有了完整Level 2駕駛輔助科技之後，Q3終於有底氣與各路對手為之一戰。

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