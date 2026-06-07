重型電動卡車「變身電網儲能資源」！Scania展示最新雙向充電技術

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典商用車製造商 Scania 近日成功展示全球首批針對重型商用車的車輛對電網（V2G）應用，採用的技術基礎為新一代兆瓦充電系統（Megawatt Charging System，簡稱 MCS）。該示範計畫顯示，電池電動卡車不僅能執行運輸任務，更可在停駐期間將車載電池的電力回饋至電網，協助達成尖峰削峰、電網平衡及儲能等彈性調度功能。

隨著重型運輸加速電動化，當地電網與電力基礎設施面臨的壓力日益增加。大規模充電行為會對區域配電系統造成負荷，然而電動卡車同時也代表可觀的行動儲能容量。Scania 指出，透過在車場作業中導入雙向電力傳輸，不僅能提升太陽能等自發再生能源的利用率，也能為電網連接與能源管理創造更大彈性。

該展示採用正在導入重型電動卡車市場的新一代 MCS 超快充技術，系統可即時確保卡車、充電樁與能源管理系統之間的安全通訊，動態調控充放電行為，兼顧運輸需求與電網狀態。Scania 表示，在實際測試中，該配置已達到 1000 安培與 750 千瓦的功率水準，為目前少數能透過 MCS 實現雙向電力傳輸的重型卡車示範案例。

Scania 與旗下卡車集團 TRATON 的技術團隊表示，此技術的價值不僅在於雙向能量流動本身，更在於將兆瓦級充電與智慧能源管理結合。未來車隊營運商可在降低能源成本的同時，支援電網穩定性，並參與能源彈性與平衡市場。初期該技術預計最適用於車輛長時間停駐的車場充電環境，便於協調調度能源需求與電網條件。