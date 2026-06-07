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Skoda「全新旗艦7人座電動休旅」設計圖曝光！預告6／23全球首發

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前正式公開其全新純電七人座旗艦休旅 Peaq 的外觀設計草圖，揭示品牌在電動化時代下的設計語言演進。這款全新車型的視覺風格以清晰明確的車身線條、精準雕琢的曲面與獨特的照明元素為核心，展現出品牌一貫的穩重與現代感。官方預計將於 2026 年 6 月 23 日法國當地時間 18 時 25 分舉行全球首發。

在外觀設計方面，Peaq 採用 Škoda 最新 Modern Solid 設計語言，車頭最顯著的特徵為纖細的 T 形頭燈、亮黑色 Tech-Deck Face 面板，以及兩者之間的連接元件，共同構成具辨識度的封閉式框架輪廓。下方則為 Volcano 造型的保險桿，強調橫向水平線條與厚實的下緣結構，進一步強化車頭的穩重感。車側部分，高肩線與寬大的 D 柱塑造出強烈的存在感，車門把手採平整化設計，與車身表面無縫整合。

Škoda 釋出全新純電七人座旗艦休旅「Peaq」設計草圖

車尾設計呼應車頭風格，同樣採用 T 形尾燈與中央連接元件，形成一致的環形視覺主題。此設計不僅強化品牌識別，也讓 Peaq 在道路上具備高度的辨識度。整體而言，草圖中所呈現的比例與結構，顯示這款電動七人座 SUV 在追求空間機能與空氣力學之間，試圖取得平衡，並以簡潔卻富有個性的方式詮釋 Škoda 在電動時代的設計方向。

Škoda 釋出全新純電七人座旗艦休旅「Peaq」設計草圖

關於產品細節，Škoda 目前尚未公布動力規格、續航里程或電池容量等技術數據。作為品牌新一代電動旗艦，Peaq 預計將與 Škoda 現有純電產品線如 Enyaq、Elroq 與 Epiq 形成互補，進一步擴大其在歐洲電動車市場的佈局。該車型的正式量產版本與完整規格，預期將於全球首發活動中公開。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaPeaq電動7人座休旅車SUV汽車新車電動車

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