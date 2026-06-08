三菱「全新跨界7人座」即將大改款！台灣導入機率高、搭載油電又有大空間

▲海外三菱重點13款新車藍圖，全新一代Xpander也在計劃中。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

海外三菱日前一口氣公布重點13款新車，包含新一代Pajero、Delica等都已在籌備中，而東南亞主力熱銷的Xpander、Xpander Cross跨界7人座也包含在三菱未來產品規劃，下一代Xpander、Xpander Cross已正在開發，要以油電、空間優勢深耕7人座戰場。

▲Xpander結合MPV、SUV等優勢，在東南亞享有極高人氣，過去台灣曾導入測試。

台灣其實對Xpander車系並不陌生，過去曾導入台灣測試，無奈因排放、油耗等考量，最終無緣在台灣測試，而下一代Xpander、Xpander Cross國外已正在開發中，加上台灣原廠正在積極布局新車市場，除了已知的Xforce、Destinator等車款外，接下來也將導入新一代Pajero、Delica，因此以Xpander在國外的高人氣表現，未來不排除台灣將直接導入全新大改款Xpander。

新一代Xpander設計語彙預料將導入新生代家族特徵，包括 Xforce與 Destinator所採用Dynamic Shield家族化風格，藉此營造更鮮明的 SUV 氣勢。

動力系統也是此次改款的一大重點，新世代Xpander有望搭載三菱最新開發的 1.6升Hybrid油電系統，不僅能改善燃油效率，也能帶來更平順的行駛品質。配合多種駕駛模式設定，能兼顧日常通勤與長途家庭出遊需求。