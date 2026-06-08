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改款「新LEXUS RX休旅」有驚喜！7人座傳有望回歸

▲海外傳出小改款RX有望再戰7人座戰場。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲海外傳出小改款RX有望再戰7人座戰場。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

新一代LEXUS RX取消過去5＋2三排7人座配置，當時讓不少車迷許願原廠重新推出7人座，如今隨著新RX已經在海外展開測試，除了預期針對外型、內裝升級優化外，另傳出有望重啟7人座RX布局。

▲海外傳出小改款RX有望再戰7人座戰場。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲海外傳出小改款RX有望再戰7人座戰場。此為現行款。（圖／翻攝自LEXUS）

▲新RX已經在海外開始測試，最快預計今年登場。

LEXUS日前已經推出全新TZ 7人座電動休旅，但TZ畢竟屬於電動車產品，市場仍有不少心聲希望看到RX L 7人座再戰車壇，隨著海外已經展開NX、RX小改款測試，市場更關注的是RX車系是否會藉由此次改款迎回過去曾短暫販售的RX L車型。

海外傳出，LEXUS不排除在此次改款重新推出軸距加長RX L車型，透過更長的車身空間配置第三排座椅，提供5＋2人座的乘坐機能，滿足部分家庭買家的用車需求。

新款RX目前從海外測試車得知，主力針對車頭進行細部修飾，包含招牌紡錘型水箱護罩輪廓重新調整，視覺上比現行款更有辨識度、更立體，相較於車頭，車尾、車側目前變化不大。

車內將導入與新世代ES、以及TZ類似的最新座艙設計語彙，中控介面會進一步數位化，中控螢幕實體旋鈕將取消，空調控制區則改採觸控與觸覺回饋設計，整體科技感將大幅提升，但原廠仍保留實體音量控制機構，兼顧操作便利性。

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