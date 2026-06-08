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「Nissan經典霹靂馬房車」等了20年復活回歸！空間更勝TOYOTA Camry

▲Nissan Primera重出江湖！再戰房車市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Primera重出江湖！再戰房車市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

曾在台灣市場擁有響亮「霹靂馬」綽號的Nissan Primera，日前已在菲律賓車產正式發表亮相，在停產近20年後，Nissan正式讓這塊招牌重新回到市場，不過這次不再是傳統燃油房車，Primera而是改以純電動身分重返車壇。

▲Nissan Primera重出江湖！再戰房車市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Primera過去曾在台灣販售，車系在2007年走向停產。

Nissan Primera過去以「霹靂馬」之名在台灣販售，憑藉兼具家庭實用與操控樂趣的定位累積不少忠實支持者，但隨著車系於2007年停產，Primera也逐漸走入歷史，不過近來菲律賓特別迎回Primera經典車名，讓它轉型成不用加油的電動房車。

▲Nissan Primera重出江湖！再戰房車市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲菲律賓Primera其實就是來自大陸Nissan N7雙生車。

Nissan日前在菲律賓國際車展首度展示全新Primera EV，成為品牌電動化布局的重要新成員，現場除了Primera EV之外，也同步展出X-Trail e-Power以及Navara Pro Plug-in Hybrid等新世代電氣化產品。

事實上，菲律賓的Primera EV是以大陸市場販售的Nissan N7為基礎打造，屬於Nissan與東風汽車合作開發的純電房車產品。

從外型來看，全新Primera EV採用當前流行的Fastback斜背式輪廓設計，搭配貫穿式LED燈組、隱藏式車門把手以及簡潔俐落的鈑件線條，整體風格較過往更具科技感與未來感。車身尺碼方面，長度達4,930mm、軸距來到2,915mm，整體身形甚至比TOYOTA Camry更大，擁有不俗的車室空間。

新Primera EV預計將沿用N7入門版本配置，搭載單馬達前驅電動系統，具備約215匹最大馬力與31.1公斤米峰值扭力，並搭配60kWh鋰電池組，續航里程上看500公里。

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