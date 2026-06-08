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愛快羅密歐Junior休旅試駕！豪華入門班新選擇　山路一開就上癮

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

愛快羅密歐Alfa Romeo本來就是帶著浪漫色彩的品牌，雖然不像德系同級那樣理性，也不像日系車強調實用至上，但Alfa Romeo是一個把設計、情感與操駕樂趣放在第一順位的義大利品牌，如今隨著全新Junior導入台灣，不僅肩負品牌擴大市場版圖的重要任務，更成為許多年輕首購族認識愛快羅密歐入門新選擇！

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Junior提供油電、純電兩種規格，享受血脈賁張加速快感，建議直接攻頂直上電動版。

台灣導入的Junior提供Ibrida油電與Elettrica 280 Veloce純電2種動力，都各僅有1款車型，其中試駕主角Junior Ibrida售價139.8萬元，而性能更強悍的280匹馬力純電版則開出189.8萬元售價。

實際體驗後，Junior最迷人的地方，不是它有多快，而是在這個級距少見地保留了愛快羅密歐最核心的駕駛樂趣。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junior車格屬於都會型跨界小休旅，市場直接對手有LEXUS LBX、Audi Q2等車系。

Junior定位在豪華B-SUV市場，車長4,173mm、車寬1,781mm、車高1,539mm，單看尺碼屬於都會型的跨界小SUV。但如果只把它當成一輛小型休旅來看，肯定會錯過Junior真正迷人之處。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲自B柱傾斜的斜背設計，加上小巧尺碼車身，讓Junio看起來更像是好動的小鋼砲。

不像傳統SUV向空間妥協，Junior低趴的車頭、短前後懸設計，加上類Coupe斜背輪廓，視覺重心相當低，原廠特別強調運動化Coupe風格與肌肉感輪拱設計，讓整體比例更接近掀背鋼炮而非傳統休旅。

車頭最吸睛的當然還是Alfa Romeo招牌Scudetto盾形水箱護罩，搭配品牌經典毒蛇圖騰元素，以及新世代LED頭燈組，辨識度相當高。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junio外型、內裝都有不少細節彩蛋！藏有象徵性的毒蛇圖騰，頗有畫龍點睛功效。

Junio設計靈感有不少來自1960年代Alfa Romeo經典跑車，不僅兼顧空力表現，也讓Junior擁有非常獨特的義式韻味。最讓人喜歡的是，外型從葉子板專屬銘牌、C柱雷射雕刻品牌簽名，Junio車內外隨處可見的毒蛇圖騰與盾牌元素，都能感受到設計團隊對細節的執著。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junior科技配備到位，座艙感受更符合新生代車款應有的水準，L2輔助駕駛當然也沒缺席。

進入車室後，可以明顯感受到Junior與之前試駕的Giulia之間科技世代差距，過去Giulia最讓人又愛又恨的地方，雖然駕駛感依舊迷人，但車載科技與介面已經有些跟不上時代，Junior則完全展現新世代產品應有的水準。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲中控介面反應速度與邏輯都相當成熟，並支援無線手機連結，帶來手機便利的導航圖資。

最先映入眼簾的是10.25吋全數位儀表與10.1吋中控觸控螢幕，數位儀表雖然已全面數位，但仍保留Alfa Romeo招牌雙筒潛望鏡式儀表造型，將經典賽車元素與現代科技巧妙融合。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲排檔設計與Peugeot新生代車款有些類似，操作起來也很直覺。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲出風口同樣有象徵性的毒蛇彩蛋。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲跑車造型座椅相當耐看，且還有雙色、毒蛇圖案設計，可惜的是電動調整僅有駕駛座。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲後座雖然沒有出風口，但空間還算夠用，行李廂支援電動尾門，深度、平整度都在水準之上。

作為1款入門休旅代表，Junior配備、設計一點都不馬虎，配備相當完善豐富，全車系標配環艙氣氛燈、手機無線充電、電動尾門、駕駛座8向電動調整與按摩功能等配備。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲油電款採用集團熟悉的1.2升渦輪搭配油電系統，引擎蓋有油壓頂桿設計，這點推一個。

Junior Ibrida搭載1.2升渦輪三缸引擎搭配P2 Hybrid油電系統，綜效輸出145匹馬力、230Nm扭力，搭配eDCS6雙離合器變速系統，0～100km/h加速8.9秒。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲渦輪加上電力輔助，中低速域展現輕快特質，要瞬間超車也難不倒它。

僅有136匹馬力帳面數據，坦白說原本不抱太高期待，尤其掛上愛快羅密歐品牌的車款來說，多多少少會期待Junior擁有更熱血的輸出表現，但實際開起來後，Junior Ibrida給人的感受與帳面數據有不小落差。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junior Ibrida支援純電行駛，儀表能顯示各種相關資訊。

P2 Hybrid架構的電動馬達能在起步階段立即提供輔助，加上eDCS6雙離合器變速箱反應相當直接，因此車輛在市區起步、低速穿梭與山路再加速時，都能帶來比數據更輕快的感受。

尤其在台灣道路常使用的40～100km/h速度區間，Junior Ibrida展現出不錯的活力。雖然不會有性能車貼背感，但也絕對不會覺得遲鈍，加上平均21.2km/L油耗表現，以及具備純電行駛能力，兼顧節能與實用性。

▲Junior不僅擁有休旅空間的實用性！操駕感受更是有如鋼砲般的俐落身手。（圖／記者徐煜展攝）

▲Junior紮實的底盤調校，給予駕駛相當高信心，展現越開越喜歡的操控魅力。

油電Junior真正厲害的地方並不是動力，而是底盤的調校功夫，原廠特別針對車體剛性、轉向幾何與懸吊系統進行大幅度重新調校，並由曾參與4C、8C、Giulia GTA等車款開發的Alfa Romeo工程團隊操刀。

實際上路後，可以很快理解為何海外評價、原廠都認為Junior更像一輛鋼砲車，而不是簡單無趣的SUV。方向盤靈活、指向性精準，加上懸吊支撐性優異，因此在連續彎道中展現出靈活且輕盈的動態。

尤其山路環境更能感受到Junior的魅力，重心轉移流暢自然，不需要太快速度就能享受駕駛樂趣，它不一定是同級最快的車，但總能讓駕駛人更願意多開一段路。

Junior Ibrida雖然夠輕快、夠有趣，但它終究不是性能車，如果期待是更熱血衝刺與性能鋼炮般的加速體驗，那麼直接選擇Junior Elettrica 280 Veloce會更符合需求。

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