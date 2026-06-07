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賓利「4門豪華轎跑大改款」來了！主打V8高性能油電年底交車

圖文／7Car 小七車觀點 

Bentley Motors 日前正式發表全新一代 Flying Spur，延續品牌在四門豪華轎跑領域中結合手工奢華與高性能的傳統。新一代車型以 V8 高性能混合動力系統為核心，並在設計與性能上同步進化，目標是進一步鞏固其在頂級四門房車市場中的領導地位。

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

全新 Flying Spur 的外觀迎來自 1962 年以來首次在 Bentley 四門車型上出現的單一頭燈設計，搭配整合於前保險桿內的散熱格柵，營造出更為簡潔且現代化的車頭視覺。前葉子板取消過往的通風口細節，改以平滑造型並於前輪後方放置車型徽飾；車尾則採用全新設計的行李廂蓋與尾燈，並加入車身同色車牌框。此外，新車提供全新 22 吋輪圈選項，並可選配 Blackline Specification 套件，進一步強化運動化視覺效果。

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

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手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

內裝方面，全新 Flying Spur 共提供五種不同風格的座椅選擇，每張座椅需耗時 12 小時手工製作，並可選用凹槽或進階絎縫嵌飾。Mulliner 部門推出的 Virtuoso Collection 包含 Soprano、Tenor 與 Bass 三種主題，內外細節以香檳金點綴，並搭載專屬 Naim for Mulliner 音響系統。該系統配備 21 組揚聲器，採用來自 Focal Grand Utopia 的單體技術與專利「M」形振膜，強調低失真率與優異的聲音擴散表現。

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

全新 Flying Spur 的核心動力來自由 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎與電動馬達組成的高性能混合動力系統 (High-Performance Hybrid Powertrain)。在回歸的 Flying Spur S 車型上，此系統可輸出 680 PS 的最大馬力與 930 Nm 的峰值扭力，較前代 S 車型提升近 20%，成為有史以來動力最強大的 Flying Spur S。搭配八速雙離合器變速箱與電子限滑差速器 (eLSD)，其 0-60 mph 加速僅需 3.6 秒 (0-100 km/h 需 3.7 秒)，極速可達 191 mph。

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

底盤方面，S 車型首次導入原僅見於 Speed 與 Mulliner 車型的 Bentley Performance Active Chassis。這套目前品牌最先進、最以駕駛者為導向的全輪驅動底盤配置，包含：主動式全輪驅動 (Active All-Wheel Drive)、雙閥門阻尼器、前後軸與跨軸扭矩分配系統、48V Bentley Dynamic Ride 主動式防傾系統，以及新一代 ESC 控制軟體。這套組合使全新 Flying Spur S 在保有豪華房車舒適性的同時，具備逼近超跑等級的操控極限與動態表現。

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

手工奢華與超跑血統再進化　全新第四代 Bentley Flying Spur S 正式登場

全新 Flying Spur 首批車輛預計於 2026 年第四季初開始陸續交付。Bentley 表示，新車型的推出不僅展現當前手工技藝與工程技術的巔峰，也呼應品牌 Beyond 100+ 策略中朝向 2035 年轉型為純電豪華車品牌的長期願景。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利FlyingSpurV8油電引擎房車汽車新車

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