Audi首款「高性能油電旗艦超跑」現身！全新Nuvolari限量499輛

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前於法國正式亮相品牌史上最強、最快的量產車型 —— Audi Nuvolari。該車為 Audi 首款搭載高性能混合動力系統的超級跑車，限量生產 499 部，預計於 2027 年上半年開始交付。Audi 執行長 Gernot Dollner表示，Nuvolari 展現了品牌在電動化時代對於「Vorsprung durch Technik」技術領先理念的全新詮釋，也是 Audi 邁入 F1 賽事後的具體技術成果展現。

Audi Nuvolari 的外觀採用品牌全新設計哲學，以緊緻的曲面、精準的線條與一體化的量體呈現強悍視覺張力。車身運用全新鈦金屬色塗裝，該色調亦用於 Audi F1 賽車與概念車型，並搭配大量碳纖維強化聚合物部件。主動式空氣力學系統為外觀亮點，其中可展開的主動式尾翼具備關閉、低風阻與高下壓力三種模式，並提供 DRS 減阻系統，駕駛可透過方向盤按鈕手動啟動。Audi 指出，在高下壓力設定下，整體空力套件可產生超過 400 公斤的下壓力，而嵌入尾翼的實心金屬四環廠徽亦為細節設計的一環。

Audi Nuvolari 的內裝完全以駕駛者為核心，簡化的架構將所有控制介面集中於駕駛視野範圍內。車艙採用雙色分區設計：前部區域以深色調處理，有助於駕駛專注；後部區域則採用較淺的 Shadow Dune 色調。數位介面的色彩元素致敬 1930 年代創下多項速度紀錄的 Auto Union Type C 賽車。座椅採用碳纖維結構，兼具輕量化與側向支撐性，中央顯示螢幕邊框則以陽極處理鋁合金打造。Audi 強調，所有控制元件與空調出風口的製作均講求精密度與工藝水準。

Audi Nuvolari 的混合動力系統由 4.0 升 V8 雙渦輪引擎與三組軸向磁通電動馬達組成，綜效輸出達 1,001 匹馬力。引擎單體輸出 800 匹馬力與 730 牛頓米扭力，轉速最高可達每分鐘 10,000 轉，每具馬達各提供 110 千瓦功率。前軸兩具馬達整合於 quattro 系統中，支援可變扭力分配，第三具馬達則置於引擎與變速箱之間。車輛 0 至每小時 100 公里加速需 2.6 秒，0 至每小時 200 公里加速需 6.8 秒，極速超過每小時 350 公里。車輛另搭載「quattro predictive ride」預測性四輪驅動系統，透過方向盤角度、偏航率與抓地力等數據預先調整扭力分配、煞車與空力設定。煞車部分採用線傳控制與 Audi Ceramic Pro 系統，前軸為十活塞卡鉗搭配 420 公釐碟盤，後軸為四活塞卡鉗搭配 410 公釐碟盤，碟盤採長纖維碳結構，內部冷卻系統較傳統碳陶瓷煞車提升約 21% 散熱效率，能量吸收能力達 2.8 百萬瓦，Audi 稱其規格與當前 F1 賽車相當。

Audi Nuvolari 以 499 部的限量形式問世，Audi 明確將其定位為品牌技術旗艦與設計哲學的首款量產實踐。Audi 技術長 Rouven Mohr 指出，該車在動力、空氣力學與 quattro predictive ride 系統上均樹立了新標竿。從 F1 技術的量產轉移、碳纖維車體結構到駕駛導向的內裝邏輯，Nuvolari 展現了Audi在產業變革階段透過具體產品詮釋「Vorsprung durch Technik」理念的企圖。