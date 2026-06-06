周焦點／歐系進口降價超過12萬　油電7人座門檻少10萬　國產休旅降價

▲不少品牌紛紛衝刺，要趕在第三季節前，把重點新車端上桌。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣市場即將來到第2季尾燈，不少品牌要趕快第3季、農曆民俗月前，把新車主菜陸續端上，同時也有不少品牌祭出有感促銷促銷，台灣Skoda針對Fabia推限量新車，最高降幅來到12.5萬；Kia Sorento推新年式，油電相較過去入手更便宜；台灣國產Hyundai Tucson L也出招，新年式比過去便宜10萬！

▲Skoda Fabia降幅最高12.9萬，還能搭配舊換新。

Skoda歐系入門掀背車Fabia本周有驚喜（連結），原廠推出Fabia五星安全專案，限量100台，售價74.9、79.9、91.9萬，相比過去降幅達9.9～12.9萬之譜，且還能搭配舊換新，最低來到64.9萬就能入手！

▲Hyundai Tucson L油電新年式上市，最多比過去便宜10萬！

台灣國產Hyundai Tucson L備戰油電HONDA CR-V，搶先推出新年式上市（連結），3款油電車名換上全新Premium識別，開價來說也挺有誠意，售價111.9、118.9、125.9萬，與過去舊款相比降幅7～10萬，現代Tucson L積極出招，就是要與油電HONDA CR-V、Ford Territory來較勁。

▲Kia Sorento新年式開賣，油電入手更便宜。

Kia在台灣正式推出新年式Sorento（連結），除了調整車系編成之外，也針對配備內容進行升級，最大變化原本入門的2.2升柴油動力正式退場，未來Sorento全面採用1.6升Turbo-Hybrid渦輪油電系統，並新增最入門油電車型，門檻入手比過去便宜10萬，主打油電7人座休旅戰局。

▲台灣BMW iX3售價曝光！入門iX3 40 M Sport接單價280萬。

台灣車迷等很久的BMW iX3接單價來了（連結）！台灣首波導入iX3 40 M Sport與iX3 50 xDrive M Sport雙車型，經銷端預售價分別為280萬元、325萬元，性能與配備更高階的iX3 50 xDrive M Sport將率先於今年第四季展開交車，而iX3 40則預計要等到2027年才會正式交付。