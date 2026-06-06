「HONDA新休旅開賣」新台幣50萬有找！1.5升渦輪空間更勝HR-V

▲大陸東風本田推出新年式休旅，其實就是台灣即將上市的ZR-V雙生車。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸東風本田近日發表新年式HR-V，大陸HR-V雖與海外、台灣地區命名相同，但其實本質是ZR-V雙生車，大陸HR-V針對車型編成與配備進行調整，全車系維持1.5升渦輪增壓動力配置，共推出3款車型，當地售價折合新台幣不用50萬！

▲大陸新HR-V搭載1.5升渦輪，提供3款車型。

新年式HR-V最大的變化在於車名調整，原本的240TURBO Pro與240TURBO Max車型，分別更名為1.5T Pro及1.5T Max，而頂規240TURBO勁悅版則改稱2026款勁悅版，售價10.99萬至12.59萬人民幣，折合新台幣49～56萬。

▲車內配備不陽春，具備多媒體螢幕、HONDA Sensing安全防護等。

新車外觀與內裝設計均維持現行版本配置，包括運動化水箱護罩、銳利LED頭燈組以及偏向年輕化的座艙布局皆未改變，在配備部分則進行微調，全車系取消後排雙USB充電孔以及行李廂12V電源插座。

動力方面，新年式HR-V持續搭載1.5升VTEC TURBO渦輪增壓汽油引擎，可輸出182匹馬力24.5公斤米扭力，搭配CVT無段變速箱，兼顧日常代步與高速巡航表現。

在台灣市場方面，現行由台灣本田販售的HONDA HR-V採用1.5升自然進氣動力、1.5升油電兩種動力，而今年即將上市的進口ZR-V，僅提供2.0升油電，台灣市場並未提供1.5升渦輪。