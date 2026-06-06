雪鐵龍布丁狗「推30周年紀念特仕版」！全球累積賣出超過420萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

法國汽車品牌 Citroën 日前正式推出 Berlingo 30 years 特仕版，以紀念這款兼具商用與休閒功能的多功能車型誕生 30 週年。自1996年7月首次登場以來，Berlingo以其獨特的單廂設計與靈活的空間運用，成功開創了「休閒活動車」市場區隔，並在全球近 90 個國家累積超過 420 萬輛的銷量。此次週年紀念版本將僅限於乘用版車型，並提供 M 與 XL 兩種車身尺寸。

Berlingo 30 years 特仕版以前擋風玻璃立柱上的專屬「30」徽飾作為識別，整體定位於 Plus 與 Max 等級之間。車內亮點為第二排三張獨立式 Citroën Advanced Comfort® 舒適座椅，此為該特仕版專屬配置。此外，車輛標配 10 吋高解析度觸控螢幕、10 吋數位儀錶板、具備 Top Rear Vision 功能的倒車顯影、加熱皮革方向盤、電動收折後視鏡、16 吋黑色 Chaves 合金輪圈及深色車窗玻璃。車色則提供 Kaolin White、Kiama Blue、Steel Grey 與 Perla Nera Black 四種選擇。

為對應不同使用需求，Berlingo 30 years 特仕版提供完整的動力編成。汽油版本搭載 110 匹馬力引擎並搭配手排變速箱；柴油版本則有 100 匹馬力手排與 130 匹馬力自排兩種選擇。此外，電動版本 e-Berlingo 配備 136 匹馬力電動馬達、54 kWh 電池與自排變速系統，WLTP 續航里程最高可達 340 公里（乘用版）。所有動力版本均維持 5 人座設定，XL 車型則可選配 7 人座配置，展現 Berlingo 一貫的高彈性空間運用能力。

走過三十載歲月，Citroën Berlingo 不僅見證了休閒多功能車款的演變，更以獨到的設計思維與實用導向，持續在市場上占有一席之地。此次推出的 30 years 特仕版，無論是專屬 Advanced Comfort® 座椅、數位化座艙配置，還是多元的動力選擇，皆展現出 Berlingo 與時俱進的產品實力，同時也保留了那股自由探索的生活態度。對於追求空間彈性與日常實用兼具的消費者而言，這款紀念版不只是向經典致敬，更是一次值得入手的當代詮釋。在電動化浪潮與跨界休旅風潮並進的時代，Berlingo 依然以從容且獨特的步伐，穩健駛向下一個十年。