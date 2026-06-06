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雪鐵龍布丁狗「推30周年紀念特仕版」！全球累積賣出超過420萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

法國汽車品牌 Citroën 日前正式推出 Berlingo 30 years 特仕版，以紀念這款兼具商用與休閒功能的多功能車型誕生 30 週年。自1996年7月首次登場以來，Berlingo以其獨特的單廂設計與靈活的空間運用，成功開創了「休閒活動車」市場區隔，並在全球近 90 個國家累積超過 420 萬輛的銷量。此次週年紀念版本將僅限於乘用版車型，並提供 M 與 XL 兩種車身尺寸。

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

Berlingo 30 years 特仕版以前擋風玻璃立柱上的專屬「30」徽飾作為識別，整體定位於 Plus 與 Max 等級之間。車內亮點為第二排三張獨立式 Citroën Advanced Comfort® 舒適座椅，此為該特仕版專屬配置。此外，車輛標配 10 吋高解析度觸控螢幕、10 吋數位儀錶板、具備 Top Rear Vision 功能的倒車顯影、加熱皮革方向盤、電動收折後視鏡、16 吋黑色 Chaves 合金輪圈及深色車窗玻璃。車色則提供 Kaolin White、Kiama Blue、Steel Grey 與 Perla Nera Black 四種選擇。

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

為對應不同使用需求，Berlingo 30 years 特仕版提供完整的動力編成。汽油版本搭載 110 匹馬力引擎並搭配手排變速箱；柴油版本則有 100 匹馬力手排與 130 匹馬力自排兩種選擇。此外，電動版本 e-Berlingo 配備 136 匹馬力電動馬達、54 kWh 電池與自排變速系統，WLTP 續航里程最高可達 340 公里（乘用版）。所有動力版本均維持 5 人座設定，XL 車型則可選配 7 人座配置，展現 Berlingo 一貫的高彈性空間運用能力。

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

走過三十載歲月，Citroën Berlingo 不僅見證了休閒多功能車款的演變，更以獨到的設計思維與實用導向，持續在市場上占有一席之地。此次推出的 30 years 特仕版，無論是專屬 Advanced Comfort® 座椅、數位化座艙配置，還是多元的動力選擇，皆展現出 Berlingo 與時俱進的產品實力，同時也保留了那股自由探索的生活態度。對於追求空間彈性與日常實用兼具的消費者而言，這款紀念版不只是向經典致敬，更是一次值得入手的當代詮釋。在電動化浪潮與跨界休旅風潮並進的時代，Berlingo 依然以從容且獨特的步伐，穩健駛向下一個十年。

慶祝 30 年多功能生涯　Citroën Berlingo 推出週年紀念特仕版

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Citroen雪鐵龍Berlingo布丁狗汽車新車30周年紀念版

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