史上最強勞斯萊斯問世「電動雙門轎跑再進化」！續航力也提升18％

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 日前於英國古德伍德正式發表 Spectre Series II 及其 Black Badge 版本，為這款品牌首款純電超級雙門轎跑帶來一系列技術與訂製層面的升級。原廠指出，新車在延續 Spectre 靜謐、從容與充沛動力的核心特質下，進一步強化了續航里程、充電效率與動力輸出，並擴展了 Bespoke 高度訂製的可能性，回應全球客戶對於個性化與表現力的更高期望。

外觀設計方面，Spectre Series II 保留了廣受好評的斜背輪廓、簡潔曲面與分體式頭燈設計。原廠新增一款名為 Ethereal Blue 的全新固色車漆，並推出全新 23 吋鍛造合金輪圈，採用多幅式立體切面處理，每只輪圈需手工打磨長達六小時，提供部分拋光與全拋光兩種選擇。Black Badge 版本則導入 Iced Black 外部細節處理，將水箱護罩外框、車門把手、歡慶女神等亮面部件轉為消光質感，同時搭配專屬的七輻式開孔輪圈，並可選配 Iced Matte Black 消光黑色處理。

內裝與訂製選項成為 Spectre Series II 的另一大亮點。新車首次提供 Duality Twill 竹纖維面料，其雙重圖樣靈感源自品牌創辦人 Henry Royce 姓名中的雙 R 字母與航海繩索意象。單一內裝最多可包含 260 萬針縫線、耗費約 10 英里長的縫線與 25 小時製作工時。另一項 Placed Perforation 皮革穿孔技術，在座椅肩部與頭枕區域精確打出 78,138 個三種尺寸的孔洞，圖樣靈感來自月光下雲影的變化。此外，全新設計的儀表檯時鐘取材自航空儀器，搭配不鏽鋼 Spirit of Ecstasy 小雕像的展示櫥窗，並首次加入橫跨整個中控台的 Illuminated Fascia 動態波浪燈光藝術，由 8,108 個像素化光源組成。

在動力與電能技術方面，Spectre Series II 搭載重新調校的驅動系統與電池單元。標準版最大功率達 442 kW，扭力提升至 1,015 Nm，相較 Series I 增加 115 Nm。Black Badge 版本在 Infinity 模式下可輸出 500 kW 功率，並於 Spirited 模式中達到 1,100 Nm 扭力峰值，成為 Rolls-Royce 史上動力最強大的量產車型。續航表現上，依 WLTP 標準最高可達 390 英里（約 628 公里），較前代提升 18%，而 10% 至 80% 的 DC 快充時間則縮短至 28 分鐘，充電效率提升約 14%。

根據 Rolls-Royce 內部客戶調研，Spectre 平均年行駛里程約為 4,000 英里，但有一位歐洲車主在兩年內行駛超過 30,000 英里，顯示其日常使用接受度逐漸提升。原廠強調，Spectre Series II 並非大刀闊斧的改款，而是基於設計完整性與工程永續性的細緻進化，反映了品牌對於「完美無大小事」理念的堅持。新車將透過全球 Private Office 網絡接受訂製，進一步強化了 Spectre 作為當代 Bespoke 創作平台的定位。