台灣BMW全新iX3電動休旅來了「車型售價都曝光」！今年第4季交車

▲台灣BMW iX3全新電動休旅預售出爐！採雙車型配置。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

日前《ETtoday車雲》前往北京車展一睹長軸版BMW iX3魅力，同時iX3也作為接下來台灣原廠電動車戰略核心，台灣首波導入iX3 40 M Sport與iX3 50 xDrive M Sport雙車型，經銷端預售價分別為280萬元、325萬元，性能與配備更高階的iX3 50 xDrive M Sport將率先於今年第四季展開交車，而iX3 40則預計要等到2027年才會正式交付。

▲台灣今年先以高規的iX3 50 xDrive M Sport交車為主，預售價325萬。

作為BMW「Neue Klasse新世代平台」首款量產作品，全新iX3不僅肩負品牌電動化轉型重任，更被視為未來BMW電動車家族的技術展示車。新車採用全新800V高壓電氣架構、最新第六代eDrive電能技術，以及全新車載數位系統，整體產品力較現行BMW電動車大幅提升。

台灣首波主力車型iX3 50 xDrive搭載前後雙馬達四輪驅動系統，可輸出469匹最大馬力與645Nm峰值扭力，0～100km／h加速僅需4.9秒。更令人矚目的是，在WLTP測試標準下擁有高達805公里續航里程，成為目前BMW量產電動車中續航表現最出色的車款之一。

▲較入門動力的40車型則預計明年交車，預售價280萬。

另一方面，預計明年導入的iX3 40則採單馬達後輪驅動配置，最大馬力320匹、最大扭力500Nm，0～100km／h加速5.9秒，續航里程同樣具備635公里水準，足以滿足多數消費者日常使用需求。

充電效率也是全新iX3的一大賣點。兩款車型皆採用800V平台架構，其中iX3 50最高充電功率可達400kW，官方數據顯示10%至80%電量僅需21分鐘即可完成；短短10分鐘充電即可補充約372公里續航里程。iX3 40最高充電功率則為300kW，同樣可在21分鐘內完成10%至80%充電，10分鐘補電可增加約300公里續航能力。

車身尺碼方面，全新iX3定位介於現行X3與iX之間，車長4,782mm、車寬1,895mm、車高1,635mm，軸距來到2,897mm，相較現行G45世代X3擁有更長軸距與更寬敞的座艙空間，後行李廂容積為580公升，後座傾倒後最大可擴充至1,750公升，兼顧家庭與休旅使用需求。