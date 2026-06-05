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賓士「新車大軍齊發」140周年特展　大改款CLA Shooting Brake首度亮相

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

為慶祝汽車發明140週年，台灣賓士今日（6/5）於台北舉辦Mercedes-Benz汽車發明140週年特展，除了特別從德國司徒加特博物館空運來台的經典車款現身之外，現場另一大焦點則是多款新年式車型與紀念特仕車同步發表，其中全新CLA Shooting Brake更是首度在台公開亮相！

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲多款保存良好的經典車，讓現場車迷沉浸140周年歷史。

今年適逢Mercedes-Benz發明世界第一輛汽車140週年，台灣賓士特別舉辦大型紀念特展，並將品牌發展歷史濃縮於同一展區之中，最受車迷矚目的莫過於來自德國Mercedes-Benz博物館的兩輛傳奇館藏車，包括1930年代豪華旗艦540K，以及被譽為經典跑車代表的1950年代300 SL Gullwing鷗翼跑車，同場還有復刻版Patent Motorwagen，讓民眾近距離見證汽車工業發展的重要里程碑。

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲現場另有展示多款新年式車型。

相較於經典車展示，台灣賓士此次更將重心放在產品陣容更新，現場同步展出多款新年式與特仕車，包括C-Class星耀版、E-Class星耀版、GLE星夜版，以及限量推出的CLE 53 140週年紀念版，藉由配備升級與專屬外觀套件，進一步強化豪華與個性化定位。

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲大改款CLA旅行車首度公開亮相。

其中最受市場關注的則是全新CLA Shooting Brake正式登台亮相，這款全新世代獵跑旅行車不僅是品牌最新MMA平台的重要作品，也是Mercedes-Benz未來電動化布局的重要成員，台灣市場導入汽油輕油電與純電EQ Technology雙動力選擇，汽油售價194萬起、電動版售價227萬起。

值得一提的是，CLA Shooting Brake雖已正式上市，但此次140週年特展仍是其首度在台灣公開場合現身，成為現場最受矚目的新世代產品之一，加上C-Class、E-Class、GLE與CLE等新車同步登場，也象徵Mercedes-Benz藉由140週年重要時刻，進一步強化台灣豪華車市場布局。

▲賓士

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣賓士在台舉辦140週年特展！現場經典古董、新車大軍集結。（圖／記者徐煜展攝）

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