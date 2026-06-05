Nissan旗艦休旅進軍日本「台灣等零關稅進口」！2.0升渦輪折合新台幣159萬

▲Nissan Murano導入日本市場！搭載2.0升渦輪。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣還在等美製車零關稅拍板，日本市場再度搶先示範，受惠日本、美國關稅新政策，今年日本市場已經有不少美製車進口導入日本，如今Nissan Murano也官宣進軍日本，搭載2.0升渦輪，當地售價折合新台幣159萬。

▲Murano休旅是台灣裕隆日產評估美製車名單之一。

Nissan Murano導入台灣機率不低，過去也曾在台灣市場販售，5月的裕隆日產重大產品計劃中，Murano就出現在台灣原廠美製車評估簡報中，也間接暗示Murano也正在台灣原廠導入規劃，事實上，Murano曾在台灣市場販售多達14年之久，如今有望藉由美製車效應，將以全新大改款重新回到台灣市場。

▲日本Murano有望作為台灣未來導入版本參考依據。

話題回到日本市場，Nissan Murano在日本、美國關稅新制下，從美國田納西州工廠生產，日本已經開放預售，僅有2.0升渦輪動力單1車型，售價7,964,000日圓，折合新台幣約159萬。

這具熟悉的2.0升可變壓縮比渦輪，搭配9速手自排變速箱、四驅系統，繳出245匹馬力、35.9公斤米扭力。