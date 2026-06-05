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「TOYOTA全新跨界車」首度現身測試、傳聞將成真！Corolla Cross平台打造

▲傳聞的TOYOTA Corolla Cross皮卡車首度曝光！（圖／翻攝自IG@blogauto_br）

▲傳聞的TOYOTA Corolla Cross皮卡車首度曝光！（圖／翻攝自IG@blogauto_br）

記者徐煜展／綜合報導

過去盛傳TOYOTA有意以Corolla Cross延伸打造全新跨界皮卡車，如今傳聞有望成真了！近日在巴西道路上，首度被目擊疑似以Corolla Cross為基礎開發的雙廂皮卡測試車，預計最快將於2027年正式亮相，有望成為TOYOTA旗下最親民的跨界貨卡新選擇。

▲傳聞的TOYOTA Corolla Cross皮卡車首度曝光！（圖／翻攝自IG@blogauto_br）

▲Corolla Cross皮卡車將以TNGA平台改造，將具備一定的家用乘坐舒適性。

這款全新測試車之所以被認為是Corolla Cross皮卡車，主要原因在偽裝下的車頭擁有Corolla Cross設計特徵，新車車頭幾乎直接沿用現行Corolla Cross設計，包括頭燈輪廓、水箱護罩與前保桿造型都相當熟悉，但自B柱之後則改為貨斗結構，形成近年相當流行的雙廂乘用皮卡配置。車身後段經過重新設計，

這款全新皮卡將以Corolla Cross所採用的TNGA-C平台打造，定位介於傳統貨卡與SUV之間，主打都會載物、戶外休閒及商務用途。

動力方面，有望提供油電混合以及PHEV插電式油電等多元選擇，若比照現行Corolla Cross配置，未來有機會採用2.0升自然進氣引擎與2.0升Hybrid油電系統作為主力。

值得注意的是，TOYOTA近年傳出對小型皮卡市場有不少興趣，除了此次曝光的Corolla Cross皮卡之外，市場也盛傳原廠正在評估針對北美市場推出尺寸更大的家用皮卡產品，可能以新世代RAV4平台為基礎開發，藉此挑戰當地熱賣的Ford Maverick與Hyundai Santa Cruz級距。

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