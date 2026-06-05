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BMW小跑車「M2首度導入四輪驅動」！抓地力更強3.4秒加速破百

圖文／7Car 小七車觀點

BMW M GmbH 日前正式發表搭載 M xDrive 智慧可變四輪驅動系統的新款 BMW M2，這款高性能雙門轎跑首次在車系中提供四驅選項，進一步強化其牽引力與動態穩定性。根據原廠資訊，新車將於 2026 年夏季末開始陸續於各主要市場上市，生產地點位於 BMW 集團墨西哥聖路易斯波托西廠區。M xDrive 系統的導入，不僅讓 M2 在濕滑或低抓地力路面上展現更從容的操控特性，也使其全天候駕駛能力邁向新高度。

更穩、更快、更全面！　BMW M2 首度導入 M xDrive 四驅系統

外觀車色部分，全新 M2 首次提供 BMW Individual Borusan Turkish Blue 特殊烤漆選項，進一步強化其視覺張力。原廠指出，M2 車系在 2025 年已是BMW  M GmbH 最暢銷的高性能車型，主要市場包括美國、德國與中國大陸。BMW M GmbH 開發副總裁 Alexander Karajlovic 表示，這款新車將 M2 原本強烈不妥協的個性與 M xDrive 的優越循跡性與精準度相結合，無論在任何條件下，都能提供更從頭到尾的控制力、穩定性與加速表現。

更穩、更快、更全面！　BMW M2 首度導入 M xDrive 四驅系統

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動力系統方面，新款 BMW M2 搭載 3.0 升直列六缸 M TwinPower Turbo 引擎，最大輸出功率為 480 匹馬力，並首次引入名為「BMW M Ignite」的預燃室燃燒技術。此技術源自賽車設計，可有效降低高負載下的燃油消耗，同時符合 EU7 排放標準。引擎搭配八速 M Steptronic 手自排變速箱與 Drivelogic 換檔邏輯，並標配主動式 M 差速器，確保動力能在前後軸與左右後輪之間進行最精確的分配。

更穩、更快、更全面！　BMW M2 首度導入 M xDrive 四驅系統

在加速性能上，搭載 M xDrive 後的新款 M2 展現出明顯優勢。原廠數據顯示，其 0 至 100 公里/小時加速僅需 3.7 秒，若採用「one-foot rollout」測量方式，則縮短至 3.4 秒，較後驅版本快上 0.3 秒。靜止加速至 200 公里/小時為 12.8 秒，同測量方式下為 12.5 秒；80 至 120 公里/小時的中段再加速則為 3.7 秒。極速電子限制為 250 公里/小時，選配 M Driver's Package 後可提升至 285 公里/小時。

更穩、更快、更全面！　BMW M2 首度導入 M xDrive 四驅系統

底盤與煞車系統方面，新車配備前雙接柱彈簧柱式、後五連桿的 M 專屬主動式懸吊，並採用輕量化鋁合金結構。制動系統為 M 複合式煞車，前軸配置六活塞固定卡鉗，後軸為單活塞浮動卡鉗，確保在公路與賽道均具備優異的煞車效能。輪圈規格為前 19 吋、後 20 吋，搭配前 275/35 ZR19、後 285/30 ZR20 高性能輪胎，並可選配賽道用胎。

綜合來看，新款 BMW M2 搭載 M xDrive 系統後，並未稀釋原車系引以為傲的靈活性格，而是在不犧牲後驅操控樂趣的前提下，補足了全天候行駛的穩定性與循跡表現。這款車的問世，代表 M2 車系正式走出單一驅動形式的框架，以更全面的產品力滿足不同使用情境的熱血車迷。對於追求極致操控又重視日常實用性的消費者而言，新一代 M2 with M xDrive 確實提供了一個兼具激情與從容的高性能選擇。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWM2跑車汽車新車xDrive四輪驅動

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