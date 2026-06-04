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Audi預告「第3代大改款Q7」即將登場！長青大型休旅迎來進化

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前宣布即將推出第三代 Q7。這款大型 SUV 將延續超過 20 年的車系歷史，結合多功能性、穩固的產品定位與豪華品牌形象。自 2005 年初代車型問世以來，Q7 已成為 SUV 級距中的長青車款，新一代車型將在運動化外觀、空間機能與材質質感上進一步強化，並於駕駛特性上提供從舒適到動態的多元選擇。

產品攻勢再下一城　Audi 正式預告第三代 Q7 登場

根據 Audi 產品與技術通訊部門發布的訊息，第三代 Q7 將採用更具力量感的設計語言，並搭載以使用者為核心的科技配備。官方同步釋出一張局部預覽圖，讓外界得以一窺新車的設計細節。此外，Audi 也正在擴大其 SUV 產品陣容，全新旗艦車系 Q9 預計將於 2026 年下半年全球首演，Q7 則將與 Q9 共同構成品牌在大型豪華 SUV 市場的雙主力戰線。

現行 Q7 為第二代車型，自 2015 年推出後歷經多次改款。第三代車型的開發，延續 Audi 近年強調的「Vorsprung durch Technik」（科技領導創新）品牌精神。Audi 集團旗下尚包含超跑品牌 Lamborghini、豪華品牌 Bentley 與機車品牌 Ducati，顯示其在高階移動市場的多元布局。此外，Audi 將於 2026 年以廠隊身份進軍 Formula 1，展現其在賽車運動領域的技術企圖。

第三代 Q7 將面對豪華大型 SUV 市場中來自 Mercedes‑Benz GLE、BMW X5 與 Volvo XC90 等對手的競爭。Audi 尚未公布新車的完整動力編成與上市時程，但隨著產品資訊逐步釋出，預計未來數月內將有更多細節公開。對於追求空間、質感與駕駛彈性並重的消費者而言，新一代 Q7 的動向值得持續關注。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q7第3代大改款休旅車SUV汽車新車

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