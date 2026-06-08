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不只坐得舒服，養起來也輕鬆！CITROËN C5 AIRCROSS法系型男貼心又舒適

▲Citroen C5 Aircross新休旅值得一看！低稅金空間舒適跟國產競品打價格戰。（圖／記者徐煜展攝）

▲國產車價就能買法系進口休旅！全新CITROËN C5 AIRCROSS不僅帥氣又舒適，養起來更是輕鬆低負擔。（圖／記者徐煜展攝、CITROËN）

記者徐煜展／綜合報導

近年台灣SUV市場競爭愈來愈激烈，從國產到進口品牌都是兵家眾爭之地，各家車廠不斷強調空間、配備與科技，但對許多家庭買家而言，真正每天都會感受到的，其實是乘坐舒適與養車成本。

在休旅百家齊放競爭年代，全新CITROËN C5 AIRCROSS反而展現出相當獨特的產品定位，作為歐洲進口休旅，擁有法系品牌光環與設計特色，售價卻能與不少國產中型休旅拚CP值，加上省油、省稅金的渦輪油電動力，全新CITROËN C5 AIRCROSS在高物價時代，擁有讓人一見傾心的高CP值。

SUV是家庭用車主流，消費者需求不只全面更精打細算

▲Citroen C5 Aircross新休旅值得一看！低稅金空間舒適跟國產競品打價格戰。（圖／記者徐煜展攝）

SUV之所以能長年穩坐市場主流，主要為車輛需同時兼顧日常生活各種需求，平日上下班通勤、接送小孩上下課、採買生活用品，到假日全家出遊或長途旅行，一輛SUV往往必須扮演多重角色，對現代家庭而言，汽車早已不只是代步工具，更像是第二個客廳，陪伴家人度過大量移動時光，全新CITROËN C5 AIRCROSS以獨特的法系美學，完美詮釋一輛家用型的舒適SUV。

選休旅車不只看空間，舒適度也是關鍵

▲Citroen C5 Aircross新休旅值得一看！低稅金空間舒適跟國產競品打價格戰。（圖／記者徐煜展攝）

過去消費者選擇家用SUV時，多半優先考量外型、空間與配備豐富度，但隨著用車型態改變，舒適度的考量也是消費者重視項目。

尤其家庭成員不只有駕駛者一人，副駕駛、後座乘客、小朋友甚至長輩，對車輛的感受都會影響整體用車體驗，一趟長途旅行是否容易疲勞、行經顛簸路面時是否影響乘坐品質，甚至車內空間是否讓乘客感到放鬆，這些細節往往比帳面數據更能決定一輛車是否適合長期相處，這也是CITROËN長年以來最重視的產品核心。

CITROËN C5 AIRCROSS 以「法式舒適」切入主流休旅市場

▲Citroen C5 Aircross新休旅值得一看！低稅金空間舒適跟國產競品打價格戰。（圖／記者徐煜展攝）

不同於市場上許多強調運動化操控或性能表現的SUV，全新CITROËN C5 AIRCROSS把產品重心放在「舒適」兩個字上。外觀設計上，新世代CITROËN C5 AIRCROSS展現更成熟大器的旗艦休旅氣勢，車長達4,652mm、軸距來到2,784mm，整體尺碼比前代更放大，也在同級市場中具備相當競爭力。搭配1,902mm車寬與修長車身比例，視覺上呈現濃厚歐洲SUV風格，相較不少日系對手更具厚實穩重的存在感。

車頭則導入品牌最新家族設計語彙，矩陣式C型LED日行燈擁有極高辨識度，中央結合新世代品牌Logo與橫向飾條設計，塑造出寬闊且富有層次感的車頭視覺，也展現法系車獨有的時尚與優雅。

C-ZEN LOUNGE禪式風格座艙 打造移動舒適客廳

▲Citroen C5 Aircross新休旅值得一看！低稅金空間舒適跟國產競品打價格戰。（圖／記者徐煜展攝）

進入車內後，更能感受到CITROËN對舒適氛圍的堅持。原廠將座艙概念稱為「C-ZEN LOUNGE禪式舒適座艙」，中控設計採簡約路線，隱藏式空調出風口結合沙發式設計語彙，營造出與一般SUV截然不同的放鬆感受。

13吋直瀑式全彩觸控螢幕、10吋數位儀錶以及E-HUD抬頭顯示器等科技配備也同步到位，在簡潔設計之中依然保有現代化科技質感。

而真正讓人印象深刻的，則是空間表現，2,784mm長軸距帶來相當寬裕的後座乘坐空間，搭配加厚泡棉座椅與可調式椅背設計，即便長途乘坐依然能維持舒適姿勢。再加上大面積車窗與良好採光效果，後座乘客不容易產生壓迫感，就算全家滿載出遊，也能保有舒適乘坐品質。

魔毯液壓懸吊上身 把顛簸、碎震留在車外

▲Citroen C5 Aircross新休旅值得一看！低稅金空間舒適跟國產競品打價格戰。（圖／記者徐煜展攝）

談到全新大改款CITROËN C5 AIRCROSS，最不能忽略的就是品牌引以為傲的舒適科技，其搭載的PHC®（Progressive Hydraulic Cushions）魔毯液壓懸吊系統，是CITROËN舒適化重要武器，相較部分歐系SUV強調路感回饋與運動化設定，CITROËN C5 AIRCROSS則選擇把重點放在乘坐感受上。

面對市區常見的坑洞、伸縮縫或不平整路面時，懸吊能有效吸收碎震與衝擊，避免過多震動直接傳入車室。車身動態帶有一種厚實且柔和的質感，替乘客過濾掉大部分路面雜訊。特別是在台灣道路鋪面品質參差不齊的使用環境下，這樣的調校風格更能直接提升家庭用車的日常舒適度，也讓每一次通勤或長途旅行變得更加輕鬆。

油電、省油、安全與大空間 一次滿足家庭需求

▲國產車就能買法系進口休旅！全新CITROËN C5 AIRCROSS不僅帥氣又舒適，養起來更是輕鬆低負擔。（圖／記者徐煜展攝、CITROËN）

▲國產車就能買法系進口休旅！全新CITROËN C5 AIRCROSS不僅帥氣又舒適，養起來更是輕鬆低負擔。（圖／記者徐煜展攝、CITROËN）

除了舒適表現之外，CITROËN C5 AIRCROSS也完整回應家庭買家最在意的實用與空間需求，搭載P2 HYBRID油電混合動力系統，兼顧順暢動力與節能表現，平均油耗達19.9km/L，不僅有助降低日常用車開銷，也讓長途旅行更加輕鬆自在。受惠於小排氣量設定，每年牌照稅與燃料費合計甚至不到9,000元，在購車門檻與後續養車成本上，都展現相當吸引人的優勢。

空間方面，651公升行李廂容積足以應付全家出遊行李、嬰兒推車或大型採購需求，第二排座椅傾倒後更可達1985公升，展現家庭休旅該有的實用性。

安全科技同樣相當完整，標配Level 2先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航附Stop & Go、車道維持輔助、車道置中、盲點偵測、主動煞車系統、後方車流警示以及速限辨識等功能，大幅提升行車安全與駕駛信心。

跳進舒適圈，讓每一次出門都成為享受

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

當市場上的SUV越來越追求性能數據、科技配備與運動化設定時，CITROËN C5 AIRCROSS認為作為一輛稱職的家庭休旅，必須要讓每位乘客坐得舒服、用得輕鬆。

從PHC®魔毯液壓懸吊、CITROËN ADVANCED COMFORT減震舒適座椅、C-ZEN LOUNGE禪式風格座艙，到兼具節能表現的P2 HYBRID油電系統、完整Level 2安全科技與寬敞車室空間，全新CITROËN C5 AIRCROSS以法式舒適美學重新定義家庭休旅價值。

對於重視乘坐品質、用車成本與家庭需求的消費者而言，這不只是另一輛中大型SUV，更是一個讓全家人都願意待在裡面的移動生活空間。

或許，是時候跳進屬於自己的舒適圈了。

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