174.9萬！Honda「全新雙門油電跑車」售價出爐　27年式8月起接單

▲Honda台灣本田正式公布Prelude的建議售價為174.9萬，並預告27年式將展開接單。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Honda台灣本田今（4）日正式宣布，全新Prelude雙門油電跑車建議售價為174.9萬，由於首批100輛的26年式在未上市之前就已經銷售一空，在與日本母廠爭取之下，將於8月起展開27年式接單作業，同時實車也將在6／27進駐全台展間並提供試乘，讓車迷得以親身感受Prelude的魅力。

▲Prelude是在2025年底的台北車展首度登台，之後就引起熱烈討論與搶訂。（圖／資料照）

做為高顏值的「約會車」代表，Prelude於去年底台北車展上首次亮相後就引起討論，甚至在正式售價還沒公布之前，首批配額就被搶訂一空；但即使已經賣光光，台灣本田還是在5／22於信義區超跑巷舉辦路演，似乎就是在預告後續將會爭取到更多配額，如今也確認27年式將會在8月重啟接單作業。

▲台版Prelude能輸出184綜效馬力與32.1公斤米扭力，平均油耗達22.4km/L。（圖／資料照）

台灣本田同步給出了台版Prelude的性能諸元，其e:HEV電油動力搭載了2.0升Atkinson自然進氣4缸引擎，搭配雙馬達E-CVT無段變速系統，能輸出184匹馬力與32.1公斤米扭力，能源局給出的平均油耗可達22.4km/L；為了提供更多駕駛樂趣，還首次導入Honda S+ Shift模擬換檔功能，4種駕駛模式也會連動動力輸出、轉向輔助、懸吊阻尼與聲浪表現，以符合其雙門跑車的身分定位。

▲車內配備有附12點鐘定位標的平底方向盤，以及相當具有運動感的跑車化座椅。（圖／資料照）

亮點配備方面，Prelude以附有道路虛擬實境顯示功能的10.2吋彩色儀表，結合9吋中央觸控螢幕，並搭載BOSE音響系統，為了烘托出動感座艙氛圍，配備了附有12點定位標示的平底方向盤，另有高背式頭枕的跑車桶型座椅，而Honda Sensing駕駛輔助與Honda Connect遠端車控等功能也沒缺席，能帶來更好的用車體驗。