特斯拉「最便宜入門Model 3」要來台灣了！6代TOYOTA RAV4新油電同步現身

▲環境部最新送測名單有彩蛋驚喜！入門款Model 3有望登台。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

海外最便宜的特斯拉Model 3入門款看來離登台不遠了！日前才疑似在能源局送測曝光，近來又再度出現在最新的環境部噪音檢測名單中，此次連正在預售的6代TOYOTA RAV4 PHEV也在名單中，接下來台灣下半季新車戰況越來越精彩！

▲特斯拉Model 3入門款登台機率大增，環境部送測再度曝光。日前也在能源局送測曝光。

Tesla Model 3新增後輪驅動入門版本取得認證，新車最大輸出約256匹馬力，未來有望成為台灣市場售價最親民的Model 3車型，進一步降低消費者入主Tesla純電車的門檻。

特斯拉入門款Model 3於去年北美市場首發，美金售價36,990元，折合新台幣約116萬，而台灣Model 3目前起價為169.99萬，加上Model X、Model S停產離開台灣市場，而入門款Model 3若真進軍台灣，不僅能強化特斯拉在台銷售陣容，也能進一步降低入手門檻。

再以日前能源署資料來看，送測車型擁有256匹最大馬力，WLTC續航里程達661公里，平均能效為8.4km/kWh，而台灣在售的Model 3 Long Range RWD，則擁有299匹馬力、711公里，新送測車型明顯定位更入門。

▲RAV4 PHEV也在名單中，經銷端正在以150萬預售接單。

RAV4 PHEV首度出現在認證資料中，先前經銷端已流出接單資訊，傳出接單價約150萬元左右，搭載2.5升插電式油電系統，兼顧純電通勤與長途行駛需求，擁有135公里純電續航力，預計將成為TOYOTA在台新能源車布局的重要戰力。隨著相關認證程序陸續完成，也代表上市腳步已進入倒數階段。

本次名單也出現多款即將登場的新車，包括預計第三季上市的Peugeot 208、Volkswagen Golf GTI Edition 50，以及Audi Q3等車款；其他新車則有TOYOTA Alphard PHEV、Lexus LM、Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupe等車型完成認證，顯示下半年台灣新車市場將持續相當熱鬧。