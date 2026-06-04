Hyundai Tucson休旅推新年式黑化！北美油電入手門檻更便宜

▲不只台灣Tucson L剛推新年式！北美的Tucson近期也迎來更新。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣市場才剛剛推出油電Tucson L新年式，而北美市場也在近期迎來產品更新，北美重點新增主打黑化風格的全新Night黑化特仕版之外，更首度擴編前驅油電車型陣容，讓消費者能以更親民的價格入主Tucson Hybrid，進一步強化市場競爭力。

▲北美油電Tucson首度推出前驅版，入手門檻再降低。

北美Hyundai Tucson新年式明顯聚焦在油電動力，過去Tucson Hybrid入門車型僅有四輪驅動系統，如今原廠新增SE Hybrid FWD與SEL Hybrid FWD前驅版本，藉此降低入手門檻。

其中Tucson Hybrid SE FWD售價為32,550美元，折合新台幣約102萬，較四驅版本便宜1,500美元；SEL Hybrid FWD則開出34,000美元，約新台幣106萬，同樣比AWD版本便宜1,500美元。

▲北美推出全新超帥的Tucson Hybrid Night AWD黑化特仕車。

北美此次還有亮點的Tucson Hybrid Night AWD黑化特仕車，Hyundai近年積極推廣的黑化風格也正式導入Tucson車系。外觀換上亮黑色水箱護罩、前保桿飾件、後視鏡外蓋與窗框飾條，車身銘牌同樣採用黑色塗裝，營造更具運動感與神秘氣息的視覺效果。

Night特仕版以高規Limited車型為基礎，因此配備水準相當完整，包括LED頭尾燈組、隔音前擋玻璃、全景天窗、感應式電動尾門等皆列為標準配備，車內則配置12.3吋數位儀表與12.3吋中央觸控螢幕，搭配真皮座椅、前座通風加熱功能、加熱方向盤、雙區恆溫空調以及Bose 8具揚聲器音響系統。

Tucson Hybrid Night AWD售價為44,175美元，約新台幣138萬，比一般Hybrid Limited車型高出500美元，北美已經陸續開始交車。