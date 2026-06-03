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義大利經典汽車品牌「Itala將重返市場」！首款休旅作品搶先亮相

圖文／7Car 小七車觀點

睽違超過一個世紀，曾以創新、性能與精緻工藝著稱的義大利汽車品牌 Itala，正式宣布重返市場。作為 DR 集團旗下「Historic Italian Brands」計劃的一部分，Itala 的重生首作命名為「Itala 35」，是一款定位緊湊型 SUV，標誌著品牌現代化轉型的第一步。該車型的外觀設計委託給義大利知名設計公司 Italdesign，並結合來自亞洲合作夥伴 (如廣汽集團) 的共享工業平台，展現出跨地域與跨時代的整合能力。

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

Italdesign 的外觀專案負責人 Cristiano Fraccia 表示，這項設計工作並非從零開始，而是在既有的技術基礎與設計限制下進行視覺重塑。設計團隊主要針對前後保桿、引擎蓋上飾板、尾門與尾翼等非結構性塑料件進行全面重新設計，並保留原有燈組等元件，將其整合進新的品牌識別中。設計的核心原則圍繞「力量」與「優雅」兩個看似對立的概念，最終轉化為銳利線條、動態曲面與雕塑感強烈的車身比例。

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

在整體設計中，水箱護罩扮演了建立品牌形象的關鍵角色。Italdesign 特別在格柵細節中融入象徵Itala品牌與其發源地——都靈的符號，藉此連結歷史與地域認同。這樣的處理方式不僅強化了車頭的視覺張力，也讓 Itala 35 在延續品牌精神之餘，展現出當代設計語言的精緻與獨特性。

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

Itala 35 的推出僅是品牌重啟計畫的開端。根據規劃，相同設計語言將延伸至其他兩款未來車型：分別為五人座緊湊至中型 SUV「Itala 56」，以及可容納七人的「Itala 61」。這顯示出 Itala 品牌並非僅以單一車型回歸，而是朝向完整的產品線發展，並持續由 Italdesign 參與設計，確保整體視覺語言的一致性。

Italdesign 表示，Itala 35 專案充分展現了該公司在不同設計尺度上的操作能力，無論是從零開始完整定義一款車，或是在既有系統上進行目標明確的局部改造，皆能以相同的嚴謹與整合標準完成。該專案也強調了義大利在電子系統、懸吊技術與整車整合方面的專業能力，與國際平台形成互補。Itala 35 的誕生，不僅是一個經典品牌的復興，也為當代汽車設計提供了一條兼顧歷史與未來的務實路徑。

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

經典義大利品牌重返車壇　Italdesign 操刀打造首款作品 Itala 35

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Itala35義大利汽車品牌車廠新車休旅車SUV跨界CUVItaldesign

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