義大利經典汽車品牌「Itala將重返市場」！首款休旅作品搶先亮相

圖文／7Car 小七車觀點

睽違超過一個世紀，曾以創新、性能與精緻工藝著稱的義大利汽車品牌 Itala，正式宣布重返市場。作為 DR 集團旗下「Historic Italian Brands」計劃的一部分，Itala 的重生首作命名為「Itala 35」，是一款定位緊湊型 SUV，標誌著品牌現代化轉型的第一步。該車型的外觀設計委託給義大利知名設計公司 Italdesign，並結合來自亞洲合作夥伴 (如廣汽集團) 的共享工業平台，展現出跨地域與跨時代的整合能力。

Italdesign 的外觀專案負責人 Cristiano Fraccia 表示，這項設計工作並非從零開始，而是在既有的技術基礎與設計限制下進行視覺重塑。設計團隊主要針對前後保桿、引擎蓋上飾板、尾門與尾翼等非結構性塑料件進行全面重新設計，並保留原有燈組等元件，將其整合進新的品牌識別中。設計的核心原則圍繞「力量」與「優雅」兩個看似對立的概念，最終轉化為銳利線條、動態曲面與雕塑感強烈的車身比例。

在整體設計中，水箱護罩扮演了建立品牌形象的關鍵角色。Italdesign 特別在格柵細節中融入象徵Itala品牌與其發源地——都靈的符號，藉此連結歷史與地域認同。這樣的處理方式不僅強化了車頭的視覺張力，也讓 Itala 35 在延續品牌精神之餘，展現出當代設計語言的精緻與獨特性。

Itala 35 的推出僅是品牌重啟計畫的開端。根據規劃，相同設計語言將延伸至其他兩款未來車型：分別為五人座緊湊至中型 SUV「Itala 56」，以及可容納七人的「Itala 61」。這顯示出 Itala 品牌並非僅以單一車型回歸，而是朝向完整的產品線發展，並持續由 Italdesign 參與設計，確保整體視覺語言的一致性。

Italdesign 表示，Itala 35 專案充分展現了該公司在不同設計尺度上的操作能力，無論是從零開始完整定義一款車，或是在既有系統上進行目標明確的局部改造，皆能以相同的嚴謹與整合標準完成。該專案也強調了義大利在電子系統、懸吊技術與整車整合方面的專業能力，與國際平台形成互補。Itala 35 的誕生，不僅是一個經典品牌的復興，也為當代汽車設計提供了一條兼顧歷史與未來的務實路徑。