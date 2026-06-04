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改款新「LEXUS NX休旅」今年見！外型更帥更跑格　內裝科技感大升級

▲改款新LEXUS NX海外持續測試中！為今年發表暖身籌備。（預想圖／翻攝自《Kolesa.ru》）

▲改款新LEXUS NX海外持續測試中！為今年發表暖身籌備。（預想圖／翻攝自《Kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS今年可是有不少焦點新作，主力的NX、RX兩大王牌休旅開始測試，尤其NX作為品牌銷售金雞母，台灣、全球車迷都相當期待未來改款NX動向，近來海外更以測試車來繪製新NX預想圖，未來新NX將帶來更帥、更跑格的新外型！

▲改款新LEXUS NX海外持續測試中！為今年發表暖身籌備。（預想圖／翻攝自《Kolesa.ru》）

▲改款新NX外觀將集中在車頭進行修飾。

從海外預想圖觀察，改款新NX車頭預計導入與現行RX相似的Spindle Body設計概念，捨棄傳統大型紡錘式水箱護罩，改以車身線條整合出更具立體感的前臉造型，搭配重新設計的LED頭燈組與全新水平式日行燈，讓整體視覺效果更具科技感與運動氣勢。

車尾則有望換上新世代橫貫式LED尾燈設計，不僅能提升辨識度，也讓整體風格更貼近近年LEXUS新世代家族特色。保險桿造型同步修飾後，預料將帶來更俐落且年輕化的視覺感受。

▲新一代RAV4全球首發！首度帶來第6代油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝科技將比照6代RAV4升級Arene OS車載系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

內裝科技則會是此次改款重點之一，改款新NX將導入豐田新世代Arene OS車載系統，這套系統被視為TOYOTA、LEXUS未來數位化核心，支援OTA遠端更新，未來不論娛樂系統、導航甚至部分駕駛輔助功能，都有望透過線上升級持續進化。

安全部分也是重點，藉由新改款導入新LSS＋4.0駕駛輔助科技，進一步強化主動安全表現，包括新增後方車輛接近警示、二次碰撞煞停功能，以及更進階的交通堵塞輔助系統。

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關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UXTZ

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