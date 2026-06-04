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TOYOTA豪華7人座MPV「新Alphard、Vellfire」日本開賣！折合新台幣111萬

▲TOYOTA Alphard、Vellfire日本推新年式！維持一貫的霸氣、豪華。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Alphard、Vellfire日本推新年式！維持一貫的霸氣、豪華。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近日在日本市場正式發表新年式Alphard與Vellfire，針對車系編成與動力配置進行調整，其中最受矚目的亮點在於插電式油電（PHEV）車型進一步擴大車型選擇，展現豐田持續深耕新能源市場的企圖心。

▲TOYOTA Alphard、Vellfire日本推新年式！維持一貫的霸氣、豪華。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Alphard、Vellfire日本推新年式！維持一貫的霸氣、豪華。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Alphard外觀走得是精緻奢華、Vellfire則是強調運動感。

新年式Alphard在日本提供5種車型選擇，售價自559.9萬日圓起（約新台幣111萬元），頂規車型來到1,069.97萬日圓（約新台幣213萬元）；Vellfire則提供4種車型編成，售價647.96萬至1,089.99萬日圓（約新台幣129萬至218萬元）。

新年式Alphard與Vellfire大致維持現行設計架構，外觀並未進行大幅度修改。Alphard延續招牌大型水箱護罩設計，搭配大量鍍鉻飾件鋪陳，營造濃厚豪華氣息；Vellfire則透過更具侵略感的橫柵式水箱護罩展現運動風格，黑色車身版本的鍍鉻飾件也改採霧面暗色處理，進一步強化個性化視覺效果。

▲TOYOTA Alphard、Vellfire日本推新年式！維持一貫的霸氣、豪華。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Alphard、Vellfire逐漸以油電動力為主，呼應豐田的油電化趨勢。

動力編成是此次更新重點之一，Alphard入門G車型僅提供2.5升Hybrid油電系統，中階Z車型則可選2.5升自然進氣汽油、2.5升Hybrid油電以及PHEV插電式油電等3種動力。頂規Executive Lounge則僅有PHEV選項。

其中2.5升Hybrid系統綜效輸出達250匹馬力，而PHEV版本採用前後雙馬達四輪驅動架構，綜效輸出提升至306匹馬力，不僅具備更強勁加速性能，也能提供純電行駛能力，符合當前豪華車市場電動化趨勢。

至於Vellfire則維持更運動化的動力定位，汽油車型搭載2.4升渦輪增壓引擎，擁有279匹最大馬力，搭配8速手自排變速箱；Hybrid車型採用2.5升油電系統，綜效輸出250匹馬力；PHEV版本同樣採用2.5升引擎搭配前後雙馬達四驅系統，綜效輸出306匹馬力，並搭配E-CVT電子無段變速箱。

▲TOYOTA Alphard、Vellfire日本推新年式！維持一貫的霸氣、豪華。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內鋪陳大致不變，Alphard最多可選擇8人座，而Vellfire則主打更舒適的6人座。

車內維持現行世代的環抱式座艙設計，並針對座椅配置提供更多選擇，Alphard依車型不同可提供8人座、7人座與6人座配置，其中入門G車型可選8人座與7人座，採用織布與人造皮革混搭材質；中階Z車型則可選7人座或6人座，6人座版本升級真皮座椅；至於旗艦Executive Lounge則維持6人座設定，搭配高級真皮座椅與豪華後座配備，鎖定高端商務與層峰買家。

Vellfire全車系則統一採用6人座配置，並標配Nappa真皮座椅，提供黑色與棕色雙色內裝選擇，營造更濃厚的豪華氛圍。

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