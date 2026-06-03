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12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

▲12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda台灣本田正式導入2027年式MSX GROM，SP車色運動紅售價13萬。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪今（3）日宣布，正式導入2027年式MSX GROM，並開出12.8萬起的建議售價，這也是今年宣布白牌車款重返以來的第3款新車，除了標準的珍珠黑車色以外，也導入特別版的運動紅，售價為13萬，新車預計在今年第3季到港交車。

▲12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了搶眼的運動紅之外，還提供標準車色珍珠黑（上圖）售價12.8萬。（圖／翻攝自Honda）

MSX GROM一直都是Honda旗下充滿騎乘樂趣的明星機種，此次換上重新設計的油箱外蓋，加入膝部包裹造型，另外側蓋與下導流也經過重新設計，車殼維持可快速拆卸的優點，讓喜愛展現個人風格的騎士能自由創作，車尾則以簡約設計搭配全新GROM標誌，看上去更顯動感。

▲12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲新年式MSX GROM的油箱外殼造型經過重新設計，車殼一樣可以快速拆卸。（圖／翻攝自Honda）

動力方面，MSX GROM搭載125c.c.單凸輪軸2汽門空冷引擎，可輸出9.6匹馬力與1.1公斤米扭力，搭配5速變速系統，以及PGM-FI電子噴射系統，能同時兼具輕快加速感與高速巡航的舒適性，又維持優異的油耗表現。

▲12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲31mm倒立式前叉搭配後單槍避震，再加上12吋的鋁圈設定，讓MSX GROM別具騎乘樂趣。（圖／翻攝自Honda）

之所以能充滿騎乘樂趣，是因為MSX GROM採用高剛性鋼製單脊骨式車架，搭配31mm倒立式前叉與後單槍避震，再加上12吋鋁圈與前後碟煞，讓整體動態表現更加俐落；科技配備上則有搭載IMU慣性量測單元的ABS防鎖死煞車，再加上整合轉速表、檔位顯示、油量與時間等功能的LCD全數位液晶儀表，讓騎士能一眼掌握所有資訊。

▲12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣 。（圖／翻攝自Honda）

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