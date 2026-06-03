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67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲中華汽車為旗下暢銷輕商車J Space推出COSSI特仕版，進一步搶攻休旅車客群。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

CMC中華汽車今（3）日為旗下暢銷輕商用車J Space推出全新COSSI特仕版，並開出67.8萬起的建議售價，搭配政府汰舊換新貨物稅減免最低62.8萬即可入手；此次COSSI特仕版是透過增添多項轎車化配備，大大提升用車的便利與舒適性，提供5人座和8人座車型，進一步鎖定偏重載人與休閒用途的買家。

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲COSSI版提供冰曜白（上圖）與尊爵黑等專屬車色，另也可加價選用雙色塗裝。

中華J Space COSSI全車系建議售價

5人客貨型：67.8萬
5人客車型：72.8萬
8人客車型：74.8萬

＊以上均不含貨物稅減徵5萬（客車）及汰舊換新5萬（客車＆客貨車）

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲外型換上全新15吋雙色切銷鋁圈，並搭配全新185/65R15C配胎，視覺與操控都有所提升。

此次J Space COSSI特仕版在外觀視覺上的最大差異，即是換上全新的15吋雙色切銷鋁圈，同時也改搭全新185/65R15C配胎，透過更大的接地面積提升操控安心感，另外一個小變動則是在頭燈組，透過內部的鍍銀飾條提升質感，車色則提供尊爵黑與冰曜白等專屬車色，另可加價選用麻糬灰及奶蓋綠的雙色式樣。

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內以摩卡棕內艙配色為主軸，有效降低商用車的廉價感。

為了進一步與休旅車搶攻客群，這次J Space COSSI在內裝下了不少功夫，首先以摩卡棕內艙配色降低商用車色彩，同時在雙前座部分改採高包覆座椅，並且新增中央扶手減輕長途駕駛疲勞感，另外中門上滑軌施以黑化處理，並新增上車把手，讓後座乘客進出更省力，再加上全新設計的LED室內燈，夜間照明效果更佳，最後是車內12處隔音減震工程，帶來寧靜的行路品質。

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲雙前座改採高包覆座椅設定，同時新增中央扶手與置物盒，降低長途駕駛的疲勞感。

在配備方面，J Space COSSI依舊提供了同級唯一的Level 2駕駛輔助科技，以及8速自排系統，而且這次又新增了另一個同級唯一的Keyless免鑰匙系統，配合Push Start一鍵啟動，讓駕駛有更好的用車體驗。

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲J Space COSSI領先同級搭載Keyless免鑰匙系統與Push Start一鍵啟動。

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關鍵字：CMC中華汽車JSpaceCOSSI廂型車麵包車休旅車新車特仕版

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