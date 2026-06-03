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169.9萬、油電入手降10萬！台灣「新Kia Sorento 7人座休旅」開賣

▲新年式Kia Sorento官網上架！只賣1.6升渦輪油電、柴油停售。（圖／翻攝自Kia）

▲新年式Kia Sorento官網上架！只賣1.6升渦輪油電、柴油停售。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

Kia在台灣正式推出新年式Sorento，除了調整車系編成之外，也針對配備內容進行升級，最大變化原本入門的2.2升柴油動力正式退場，未來Sorento將全面採用1.6升Turbo-Hybrid渦輪油電系統，產品布局也更聚焦於油電市場。

▲新年式Kia Sorento官網上架！只賣1.6升渦輪油電、柴油停售。（圖／翻攝自Kia）

▲Sorento未來聚焦新能源動力，油電車型導入全新入門款。

新年式Sorento新增Trendy入門車型，售價169.9萬元起，成為車系最新入手選擇，加上全新入門的車型，相較過去油電入手門檻少了10萬，其餘2款車型售價為179.9、194.9萬。

原本的2.2升柴油動力新年式不再提供，過去2.2升柴油售價165.9萬起，如今全新1.6升渦輪油電帶來更具話題的新能源優勢，且售價僅比柴油多了4萬。

▲新年式Kia Sorento官網上架！只賣1.6升渦輪油電、柴油停售。（圖／翻攝自Kia）

▲新年式Kia Sorento官網上架！只賣1.6升渦輪油電、柴油停售。（圖／翻攝自Kia）

▲中階、頂規車型都能加價選配更舒適的6人座套件。

主力販售的Sorento Apex車型則維持179.9萬元售價不變，但配備進一步升級，新增雙前座通風與加熱座椅、方向盤加熱功能，以及第二排乘客使用便利性更高的雙前座椅背Type-C充電埠，提升家庭用車的舒適與實用表現。

車系頂規的Sorento Signature同樣維持194.9萬元售價，新年式追加12支揚聲器Bose環繞音響系統，進一步強化車內影音娛樂體驗，Apex與Signature兩款車型皆可加價2萬元選配6人座配置，透過第二排獨立座椅設計，提供更舒適的乘坐感受。

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