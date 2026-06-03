ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

194.8萬、200輛快秒殺！台灣福斯最強Golf GTI發表　325匹50週年限量登場

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

記者徐煜展／綜合報導

1976年誕生的Golf GTI，今年正式迎來50週年里程碑，台灣福斯汽車今6月3日正式發表限量紀念車款Golf GTI Edition 50，不僅擁有專屬內外觀設計，更以325匹最大馬力成為歷代最強量產GTI，並挾著紐柏林北賽道最速前驅量產車頭銜登台，向半世紀的GTI性能傳奇致敬，售價194.8萬，當初台灣預售僅有100輛配額，後續原廠再追加100輛，不過共計200輛配額的最強Golf GTI，原廠表示已經接近完售。

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

▲透過專屬彩繪、鋁圈等營造殺氣騰騰的新外觀。

Golf GTI Edition 50以標準款Golf GTI為基礎打造，外觀加入多項專屬識別，包括車側50週年彩繪車貼、黑化車頂、黑色後擾流尾翼以及特殊樣式19吋鋁圈，鋁圈中央更融入紅色GTI元素點綴，車尾則搭配專屬徽飾與運動化排氣尾管，進一步彰顯其紀念車身分。

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

▲台灣福斯啟動Golf GTI 50週年下訂！訂金5萬。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

▲車內滿滿紅色熱血戰鬥元素，把GTI性能美學詮釋淋漓盡致。

車內延續GTI經典精神，採用專屬運動化座椅與經典格紋元素，搭配紅色安全帶、紅色縫線以及Edition 50專屬徽飾，數位儀表與中控系統亦有GTI專屬性能畫面，加上專屬迎賓踏板、專屬紅色金屬踏板等，營造濃厚收藏價值與熱血氛圍。

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

▲前驅最強GTI馬力達325匹，直逼四驅Golf R的330匹。
性能表現才是Golf GTI Edition 50最大亮點。搭載EA888 2.0升四缸渦輪增壓引擎，相較標準款的265匹馬力，50週年一舉提升到325匹馬力、42.8公斤米扭力，透過7速DSG雙離合器自手排變速箱驅動前輪，破百加速加速僅需5.3秒，成為歷代最強GTI。

除了動力提升之外，福斯也針對底盤進行大幅強化，Edition 50擁有專屬懸吊調校、電子限滑差速器以及DCC主動式底盤控制系統，進一步提升操控極限。隨著Golf GTI邁入50週年，Edition 50不僅是向經典致敬的紀念作品，更象徵福斯持續堅守性能掀背精神的重要代表。對於台灣性能車迷而言，這款集結歷代GTI精華的限量紀念車，勢必將成為今年最受矚目的性能鋼砲之一。

今日重點除了50週年Golf GTI外，台灣原廠也宣布2026年新年式標準款Golf GTI開賣，售價159.8萬起，以親民的入主門檻，延續GTI純正德系性能鋼砲魅力。透過完整GTI性能產品陣容與持續深化的品牌性能體驗。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenGTI福斯GO

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【肇因釐清中】空軍T-34初級教練機失事墜毀！　機上2飛官殉職

推薦閱讀

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

194.8萬、200輛快秒殺！台灣福斯最強Golf GTI發表　325匹50週年限量登場

194.8萬、200輛快秒殺！台灣福斯最強Golf GTI發表　325匹50週年限量登場

169.9萬、油電入手降10萬！台灣「新Kia Sorento 7人座休旅」開賣

169.9萬、油電入手降10萬！台灣「新Kia Sorento 7人座休旅」開賣

台灣三菱得利卡等了「40年大改款將登台」！全新7人座休旅同步回歸

台灣三菱得利卡等了「40年大改款將登台」！全新7人座休旅同步回歸

「TOYOTA神車休旅小RAV4」歐洲開賣！1.5升油電省油更會跑

「TOYOTA神車休旅小RAV4」歐洲開賣！1.5升油電省油更會跑

最新文章

台灣Honda第3款白牌機車來了2026-06-03

中華麵包車J Space推COSSI特仕版2026-06-03

台灣福斯最強Golf GTI開賣2026-06-03

台灣「新Kia Sorento 7人座休旅」開賣2026-06-03

台灣三菱得利卡等了「40年大改款將登台」2026-06-03

「TOYOTA神車小休旅」戰力升級歐洲開賣2026-06-03

台灣「Nissan進口油電跑旅」接單價曝光2026-06-03

TOYOTA新「雙生7人座MPV」開賣2026-06-03

蘭吉雅全新跨界斜背跑旅車問世2026-06-02

保時捷911跑車最強量產版登台2026-06-02

熱門文章

台灣「Nissan進口油電跑旅」接單價曝光2026-06-03

TOYOTA新「雙生7人座MPV」開賣2026-06-03

台灣三菱得利卡等了「40年大改款將登台」2026-06-03

中華麵包車J Space推COSSI特仕版2026-06-03

台灣新進口「7人座休旅接單價曝光」2026-06-02

蘭吉雅全新跨界斜背跑旅車問世2026-06-02

台灣「LEXUS NX主力休旅」推全新特仕車2026-06-02

「TOYOTA神車小休旅」戰力升級歐洲開賣2026-06-03

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找2026-06-01

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法2026-06-01

相關新聞

台灣福特六和「Kuga休旅停售」官網下架！國產車僅剩Territory扛銷售重任

台灣福特六和「Kuga休旅停售」官網下架！國產車僅剩Territory扛銷售重任

台灣「LEXUS NX主力休旅」經銷促銷推特仕車！加價12萬升級更舒適

台灣「LEXUS NX主力休旅」經銷促銷推特仕車！加價12萬升級更舒適

姚立明哥欠億元！誆稱特斯拉協力廠騙投資、遭控吸金賴帳

姚立明哥欠億元！誆稱特斯拉協力廠騙投資、遭控吸金賴帳

韓系車廠「主力休旅車Torres」推小改款！越野能力＆科技配備再升級

韓系車廠「主力休旅車Torres」推小改款！越野能力＆科技配備再升級

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

讀者迴響

熱門文章

台灣「Nissan進口油電跑旅」接單價曝光！今年上市挑戰TOYOTA神車

台灣「Nissan進口油電跑旅」接單價曝光！今年上市挑戰TOYOTA神車

TOYOTA新「雙生7人座MPV」開賣！1.8升油電折合新台幣77萬

TOYOTA新「雙生7人座MPV」開賣！1.8升油電折合新台幣77萬

台灣三菱得利卡等了「40年大改款將登台」！全新7人座休旅同步回歸

台灣三菱得利卡等了「40年大改款將登台」！全新7人座休旅同步回歸

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

台灣新進口「7人座休旅接單價曝光」油電入手少10萬！配備豐富又有大空間

台灣新進口「7人座休旅接單價曝光」油電入手少10萬！配備豐富又有大空間

蘭吉雅「全新跨界斜背跑旅車」問世！設計開發製造全在義大利完成

蘭吉雅「全新跨界斜背跑旅車」問世！設計開發製造全在義大利完成

台灣「LEXUS NX主力休旅」經銷促銷推特仕車！加價12萬升級更舒適

台灣「LEXUS NX主力休旅」經銷促銷推特仕車！加價12萬升級更舒適

「TOYOTA神車休旅小RAV4」歐洲開賣！1.5升油電省油更會跑

「TOYOTA神車休旅小RAV4」歐洲開賣！1.5升油電省油更會跑

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366