194.8萬、200輛快秒殺！台灣福斯最強Golf GTI發表　325匹50週年限量登場

▲福斯最強Golf GTI馬力直逼學長Golf R！50週年限量款台灣開賣。（圖／記者徐煜展攝、福斯）

記者徐煜展／綜合報導

1976年誕生的Golf GTI，今年正式迎來50週年里程碑，台灣福斯汽車今6月3日正式發表限量紀念車款Golf GTI Edition 50，不僅擁有專屬內外觀設計，更以325匹最大馬力成為歷代最強量產GTI，並挾著紐柏林北賽道最速前驅量產車頭銜登台，向半世紀的GTI性能傳奇致敬，售價194.8萬，當初台灣預售僅有100輛配額，後續原廠再追加100輛，不過共計200輛配額的最強Golf GTI，原廠表示已經接近完售。

▲透過專屬彩繪、鋁圈等營造殺氣騰騰的新外觀。

Golf GTI Edition 50以標準款Golf GTI為基礎打造，外觀加入多項專屬識別，包括車側50週年彩繪車貼、黑化車頂、黑色後擾流尾翼以及特殊樣式19吋鋁圈，鋁圈中央更融入紅色GTI元素點綴，車尾則搭配專屬徽飾與運動化排氣尾管，進一步彰顯其紀念車身分。

▲車內滿滿紅色熱血戰鬥元素，把GTI性能美學詮釋淋漓盡致。

車內延續GTI經典精神，採用專屬運動化座椅與經典格紋元素，搭配紅色安全帶、紅色縫線以及Edition 50專屬徽飾，數位儀表與中控系統亦有GTI專屬性能畫面，加上專屬迎賓踏板、專屬紅色金屬踏板等，營造濃厚收藏價值與熱血氛圍。

▲前驅最強GTI馬力達325匹，直逼四驅Golf R的330匹。

性能表現才是Golf GTI Edition 50最大亮點。搭載EA888 2.0升四缸渦輪增壓引擎，相較標準款的265匹馬力，50週年一舉提升到325匹馬力、42.8公斤米扭力，透過7速DSG雙離合器自手排變速箱驅動前輪，破百加速加速僅需5.3秒，成為歷代最強GTI。

除了動力提升之外，福斯也針對底盤進行大幅強化，Edition 50擁有專屬懸吊調校、電子限滑差速器以及DCC主動式底盤控制系統，進一步提升操控極限。隨著Golf GTI邁入50週年，Edition 50不僅是向經典致敬的紀念作品，更象徵福斯持續堅守性能掀背精神的重要代表。對於台灣性能車迷而言，這款集結歷代GTI精華的限量紀念車，勢必將成為今年最受矚目的性能鋼砲之一。



今日重點除了50週年Golf GTI外，台灣原廠也宣布2026年新年式標準款Golf GTI開賣，售價159.8萬起，以親民的入主門檻，延續GTI純正德系性能鋼砲魅力。透過完整GTI性能產品陣容與持續深化的品牌性能體驗。