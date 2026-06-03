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台灣三菱得利卡等了「40年大改款將登台」！全新7人座休旅同步回歸

▲海外三菱拋出13款重點新車！其中也有多款車系與台灣市場相關。（圖／翻攝自三菱）

▲海外三菱拋出13款重點新車！其中也有多款車系與台灣市場相關。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱近日公布未來6年產品藍圖，預告將推出多達13款新車，當中最受矚目的莫過於經典越野休旅Pajero正式復活，以及新世代Delica家族即將接棒登場，對台灣市場而言，這兩款車更有特殊意義，因為不僅Pajero有望重返國內市場，而長年停留在第三代商用車型的得利卡Delica，也終於迎來換代契機。

▲海外三菱拋出13款重點新車！其中也有多款車系與台灣市場相關。（圖／翻攝自三菱）

▲Pajero將以全新世代回歸，延續三菱越野精神招牌。

台灣原廠日前就透露，三菱接下來有不少重磅新車，除了今年國產化的Destinator，海外即將發表的全新一代Pajero、Delica已有進口導入評估計畫中，尤其是台灣與國外脫鉤近40年之久的Delica，終於迎來改款換代曙光。

根據三菱公布的規劃，新世代Pajero將在今年秋季正式發表，成為品牌重返正統越野SUV市場的重要戰略車款。新車將採用與Triton皮卡相同的梯形大樑底盤打造，但原廠強調會擁有專屬懸吊與車身設計，延續Pajero過去征戰達卡拉越野拉力賽的硬派血統。

值得注意的是，三菱在產品簡報中不只預告Pajero，還同步展示多款以Pajero為核心延伸的SUV產品，意味著未來Pajero將不再只是單一車型，而是發展成獨立產品家族。

▲三菱得利卡Delica D:5小改款亮相！（圖／翻攝自三菱）

▲日本Delica D:5五代車型已進入末代，即將推出第6代大改款，台灣未來將進口導入第6代車型。

相較於Pajero的回歸，台灣消費者更關心的其實是Delica後續動向，從目前三菱公布的規劃來看，Delica家族將迎來世代交替，可預期日本市場現行Delica D:5接班人6代車型已進入開發階段。

這也讓台灣市場看到久違的換代曙光，中華汽車目前販售的Delica，實際上仍是1986年問世的第三代Delica商用車架構，雖歷經多次改款與配備更新，但本質上已與日本市場發展脫鉤近40年。

反觀日本市場，自2007年起便已進入Delica D:5世代，主打家用市場，以七至八人座設定以及四輪驅動系統，產品定位從商用廂型車轉型為戶外休旅MPV。如今海外市場醞釀第六代Delica接班車，也讓台灣長年販售的Delica終於有機會迎來真正的大改款換代。

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