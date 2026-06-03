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「TOYOTA神車休旅小RAV4」歐洲開賣！1.5升油電省油更會跑

▲新TOYOTA Yaris Cross歐洲荷蘭開賣！僅有1.5升油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新TOYOTA Yaris Cross歐洲荷蘭開賣！僅有1.5升油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA旗下熱銷小型休旅Yaris Cross持續強化產品戰力，近日原廠在荷蘭市場公布2026年式車型編成與最新售價資訊，新年式以1.5升Hybrid油電動力作為主力，並針對配備組合進行調整，入門售價自31,895歐元起（約新台幣116萬元）。

▲新TOYOTA Yaris Cross歐洲荷蘭開賣！僅有1.5升油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規Yaris Cross僅提供1.5升油電，但具有2種動力輸出。

Yaris Cross自2021年上市以來，已成為TOYOTA在歐洲最成功的休旅產品之一，憑藉TNGA-B平台、高坐姿休旅設定以及成熟油電系統，深受當地消費者青睞，2026年式車型依然採用1.5升Hybrid油電系統，提供Hybrid 115與Hybrid 130兩種輸出版本，入門擁有115匹馬力、高規Hybrid 130則來到130匹。

TOYOTA近年積極強化Hybrid 130車型布局，相較入門版本，Hybrid 130新世代油電系統在加速反應與高速巡航表現皆有所提升，同時仍保有優異油耗表現，成為歐洲市場主力銷售車型之一。新生代Yaris Cross與6代RAV4車頭採用相近的家族化特徵，讓Yaris Cross遠看更有小一號RAV4錯覺，甚至還有超帥氣的GR Sport車型。

在荷蘭市場方面，新年式Yaris Cross入門Active車型開價31,895歐元起，折合新台幣約116萬，而配備更豐富的Dynamic、Executive與GR Sport等車型則依配備不同持續向上延伸，最頂規的Yaris Cross GR Sport來到41,295歐元，折合新台幣151萬。

▲新TOYOTA Yaris Cross歐洲荷蘭開賣！僅有1.5升油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Yaris Cross小鴨休旅配備不陽春，帥氣的GR Sport配備更豐富。

Yaris Cross持續主打高規格安全科技與數位化座艙，包括TSS駕駛輔助系統、大尺寸數位儀表、電動尾門等配置，高階車型更提供18吋鋁圈、JBL音響、HUD抬頭顯示器與全景天窗等豪華配備，提升整體產品質感。

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