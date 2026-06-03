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台灣「Nissan進口油電跑旅」接單價曝光！今年上市挑戰TOYOTA神車

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲正在全台巡迴展出的Nissan Qashqai，經銷端已透露售價區間。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

於去年台北車展亮相的新一代Nissan Qashqai，其出眾的顏值跑旅與省油油電，已經是不少台灣消費者購車名單之一，近期Qashqai正在全台巡迴展演，不僅讓台灣車迷近距離直擊賞車，更有經銷端業務透露接單售價，將落在125～135萬之間。

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Nissan Qashqai台灣接單開跑，僅有單1車型。

日前裕隆日產公布的3年13款新車計劃中，全新一代Nissan Qashqai就在名單中，不過原本預定3季左右上市，如今將延期到第4季左右登台。事實上，趁著全台巡迴熱度，Nissan Qashqai已經開始悄悄接單，台灣Qashqai僅有單1車型規格，消費者可先付3萬訂金卡位，售價預估落在125～135萬之間，實際上市售價待裕隆日產正式公告為主。

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Qashqai車格與Corolla Cross相近，且將具備第3代油電技術與ProPILOT輔助駕駛。

Nissan Qashqai台灣採進口導入，車長4.4米左右，與TOYOTA Corolla Cross相近，台灣Kicks e-Power因產品週期暫時退場，待日本發表大改款才有望回歸，而Qashqai e-Power定位就顯得更為重要，不僅定位在X-Trail e-Power之下，更能短暫填補Kicks e-Power市場空缺。

台灣Qashqai將以e-Power油電為主，首搭第三代e-Power油電技術，以1.5升汽油渦輪搭配電動馬達，可繳出202匹最大馬力，平均油耗18.5km/L，以電力為主的Qashqai e-Power在滿油、滿電狀況下，能跑出1,222公里續航。

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