TOYOTA新「雙生7人座MPV」開賣！1.8升油電折合新台幣77萬

▲Suzuki複製TOYOTA Noah，推出新雙生7人座MPV。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki、TOYOTA維持緊密的合作關係，在TOYOTA Noah完成改款更新後，日本Suzuki近來也針對雙生車Landy推改款，新Suzuki Landy與TOYOTA Noah都達成全車系油電化，當地售價折合新台幣77萬起！

▲Suzuki Landy改款後僅有1.8升油電可選。

Suzuki Landy呼應新能源策略，取消傳統的自然進氣，僅提供1.8升油電動力，提供前驅、E-Four四驅兩種配置，除了有7人座車型外，另還有8人座版本，售價3,845,600～4,128,300日圓，折合新台幣約77～82萬。

搭載TOYOTA最新1.8升Hybrid油電系統，結合新世代電動模組技術，具備高達40%的熱效率表現，在節能表現上更進一步，原廠公布數據顯示，前驅版本平均油耗可達23.6km/L，四輪驅動車型也有21.9km/L的水準，展現優異的燃油經濟性。

▲Suzuki Landy幾乎複製TOYOTA Noah外觀與內裝。

Suzuki Landy本質上與TOYOTA Noah共享平台與架構，因此保有方正車體設計與靈活空間運用特色，此次新增的8人座車型，採用第二排三人座椅配置，可提供更完整的多人乘載能力，滿足大家庭或商務接送需求，也讓Landy產品陣容更加完整。

外觀、內裝與TOYOTA大同小異，僅換上Suzuki專屬識別Logo，大面積水箱護罩搭配銳利LED頭燈組，維持日系MPV一貫的穩重風格，車室內部則配有大型中控螢幕、數位化介面以及多樣化座椅變化機能，強調實用與舒適兼具的用車體驗。