蘭吉雅「全新跨界斜背跑旅車」問世！設計開發製造全在義大利完成

圖文／7Car 小七車觀點

Lancia 日前在杜靈正式公布全新 Gamma 車型的首批官方影像，標誌著該品牌電氣化與產品復興計畫中的關鍵里程碑。這款以「義大利優雅、創新與效率」為核心價值的跨界斜背跑旅車，從設計、工程開發到生產製造全程在義大利完成，展現品牌深耕歐洲市場的決心。

全新 Gamma 選在 Stellantis 集團最先進的生產基地之一 —— 梅爾菲工廠進行組裝，目前首批車輛已進入道路測試階段，專案進展已達最終測試與驗證環節。該車採用 STLA Medium 模組化平台打造，車身尺碼分別為長 4.67 公尺、寬 1.89 公尺、高 1.66 公尺，融合流暢車身線條與向後收窄的尾部設計，強調功能性、行路穩定性與視覺存在感。

在動力編成方面，New Lancia Gamma 提供多元選擇：搭載 145 匹馬力混合動力系統的版本，續航里程可超過 1,000 公里；純電車型則依不同等級區分為 230 匹馬力（續航逾 540 公里）、245 匹馬力（續航逾 740 公里），以及最高階的 375 匹馬力四輪驅動版本，續航里程可達 675 公里。全系列以效率與電氣化為核心訴求。

Lancia 表示，Gamma 是品牌在當代語境下重新詮釋經典價值的最新代表作，結合義式優雅與先進技術。選擇在梅爾菲生產，不僅凸顯「為歐洲市場設計、於義大利製造」的戰略布局，也展現 Stellantis 集團在高端製造與製程技術上的整合實力。

官方預告，New Lancia Gamma 將於今年夏季過後正式開放訂購，更多產品細節與上市資訊將在未來數月內陸續公布。該車型的推出，也進一步落實 Lancia 自 New Ypsilon 以來的十年復興計畫，強化品牌在電動化時代的競爭定位。