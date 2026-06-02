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1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

▲1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣保時捷展出911 Turbo S，並為其開出1,445萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Porsche台灣保時捷今（2）日正式在台展出911 Turbo S，並為其開出1,445萬起的建議售價，作為「最強量產版」的旗艦車型，在雙渦輪動力與T-Hybrid油電技術的共同加持下，帶來711匹的綜效馬力，並同步提供敞篷車型，建議售價自1,521萬起，另外多樣化的選配項目，也能讓準車主能在愛車上充份展現個人品味。

▲1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲作為車系最強量產版的旗艦，911 Turbo S具備711匹綜效馬力，0-100km/h加速僅需2.5秒。

911 Turbo S搭載3.6升水平對臥雙電子渦輪增壓引擎，可輸出640匹馬力與77.5公斤米扭力，搭配全新升級的輕量化T-Hybrid技術與400V系統，配合1.9kWh高壓電池、整合電動馬達的8速PDK變速箱以及全時四驅，能在6,500轉至7,000轉間輸出711匹綜效馬力，並在2,300轉至6,000轉間提供81.6公斤米扭力，2.5秒就能加速破百。

▲1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲包括底盤、制動、空力與懸吊都進行了升級，以對應增長的動力，僅需7分03秒92就能跑完紐柏林北環賽道。

為了對應增長的動力，包括底盤、制動、空力與懸吊都有所升級，後輪加寬10mm到325/30 ZR 21，標配陶瓷複合煞車系統，採用全新煞車片並將後碟尺寸加大至410mm，主動空力在最高效位置時風阻較前代降低10%，同時將電子液壓式保時捷動態底盤控制列為標配，最後輔以鈦合金消音器與排氣尾管減輕6.8公斤車重，在紐柏林北環賽道創下7分03秒92的成績，較前代縮短14秒。

▲1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲包括排氣尾管與消音器都採用鈦合金製作，在減輕6.8公斤車重的同時也帶來激情聲浪。

此次911 Turbo S從內到外大量採用車型專屬的「渦輪黑」色調，包括車尾廠徽、Tubro S字樣、車尾進氣隔柵與側窗飾條等，輪圈也能選用相同塗裝及中央單鎖設計；另外為了彰顯Turbo車型的頂級身分，車體與輪距都比Carrera車型更寬，搭配後側專屬進氣口、重新設計的排氣尾管、尾燈的動態珠光結構等，都能一眼認出其地位。

▲1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲全車從內到外大量採用專屬的渦輪黑色調，包括前保桿下方的擾流片，全車也有許多主動空力設計。

車內在車門飾板、方向盤、儀錶板、中控台飾條、裝飾縫線、跑車計時套件碼表底色與儀錶板上，都能見到專屬的渦輪黑，另外還有首次裝配的銣銀色霧面碳纖內裝飾板套件，以及Race-Tex材質包覆頂篷；雙門車型採標配雙座設定，並可免費選配後座系統，敞篷車型則維持2+2設定，標配雙前座18向電調跑車升級座椅，頭枕上還有Turbo S字樣，雙門車型還能選用源自911 GT3的輕量化折疊桶椅。

▲1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內同樣多數採用專屬渦輪黑點綴，並且提供豐富的客製化選項。

在客製化選項方面，提供超過100種嚴選選色，並有專屬設計輪圈含碳纖維翼片銣銀色烤漆、輕量化碳纖維車頂、專屬設計尾燈、碳纖維進氣口飾板等，甚至雨刷臂都能選用輕量化碳纖維製品，能減輕50%重量，內裝則提供對比色縫線、個人化印記、真皮包覆面板、鑰匙烤漆等客製化服務。

▲1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣保時捷此次特別與日本知名藝術家橫坂竜也合作，以經典964為基礎，創造出充滿台灣風味的全新作品。

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