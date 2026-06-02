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台灣福特六和「Kuga休旅停售」官網下架！國產車僅剩Territory扛銷售重任

▲繼Focus之後，Kuga也從台灣官網下架。（圖／翻攝自福特）

▲繼Focus之後，Kuga也從台灣官網下架。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

奮戰13年之久的福特Kuga休旅，配合海外停產策略，台灣官網已經悄悄下架Kuga車系，目前福特六和國產乘用車產品線僅剩下Territory一款車獨撐大局，進口則有Mustang、Ranger、Bronco、Explorer等其他車款，也象徵台灣Ford正式邁入全新的產品世代。

▲Kuga

▲Kuga結束在台銷售13年風光歷史，過去更是與RAV4、CR-V等日系競品交手競爭。

Kuga、Focus台灣退場早有跡象，日前隨著歐洲原廠結束Focus生產計畫，台灣作為少數仍維持生產的市場，也難逃產品週期終點，今年4月Focus已率先從台灣官網移除，結束長達25年的在台銷售歷史，從2001年導入至今，歷經四代演進，曾是無數消費者人生第一輛車的熱門選擇。

而另一款國產休旅Kuga則在2024年才推出小改款，同樣配合歐洲原廠策略，台灣已從官網下架，未來將由Territory接手國產休旅主力地位，如今官網正式撤下Kuga車系，也等同宣告這款曾與Toyota RAV4、Honda CR-V正面交鋒的國產休旅正式功成身退。

▲Territory不僅成為福特六和銷售扛霸子！剛推出的限量特仕車不到一個月即將完售。（圖／翻攝自福特）

▲福特六和唯一國產車系僅剩Territory，一肩扛起Focus、Kuga退場空缺。

目前登入Ford台灣官網，可發現國產乘用車僅剩下Territory仍在銷售之列，其餘包含Mustang、Ranger、Bronco、Explorer等皆為進口車款。換句話說，Territory已成為福特六和現階段唯一的國產乘用車代表。

Territory自去年底導入台灣市場後，憑藉國產身分、1.5升油電系統以及百萬內售價設定，肩負接替Kuga與Focus銷售空缺的重要任務，對福特六和而言，未來國產產線將更加集中於Territory車系發展，能否延續過往Focus與Kuga創下的銷售佳績，也將成為品牌在台布局的重要觀察指標。

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