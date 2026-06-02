111.9萬起！台灣Hyundai新年式Tucson L開賣　百萬有找油電休旅今年見

▲Tucson L推出新年式，聚焦油電成主力。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

隨著台灣中型休旅市場競爭持續升溫，Hyundai於6月2日推出新年式Tucson L，以全新Premium新名字作為油電款專屬識別，並透過降價、升級配備方式，備戰6月中旬要上市的新HONDA油電CR-V，以及近來討論度居高不下的福特Ford Territory，Hyundai此次動作明顯帶有提前卡位市場的意味，油電Premium採客車認證，享有政府10萬舊換新補助，售價111.9萬起。現場也預告今年還有3款新車要登台，全新油電Kona休旅原廠承諾會是百萬有找！

▲未來台灣Tucson L均有專屬的Premium車型作為專屬命名，來與汽油作明顯區別。

Tucson L新年式外觀、動力不變，透過提升配備競爭力來鞏固市場戰線，部分車型將導入原本僅在韓國市場提供的AVM環景影像輔助系統以及BVM盲區影像顯示功能，讓駕駛在都會停車、變換車道時擁有更完整的行車視野。

▲配備與韓國同步導入環景攝影，另還有一鍵召喚停車。

另還有新增一鍵召喚停車模式功能，該系統可透過智慧鑰匙控制車輛前進與後退，在狹窄停車格或兩側空間有限的情況下，大幅提升停車便利性，也讓Tucson L在科技配備層面更貼近進口級SUV水準。

從市場角度來看，2026年台灣國產中型SUV級距可說進入白熱化階段。除了長年熱銷的TOYOTA RAV4外，福特Ford Territory近期靠著高規格配備與油電動力話題快速累積聲量，而HONDA也即將導入備受期待的CR-V e:HEV油電版本，進一步搶攻家庭客群市場。

在對手接連出招之際，Hyundai選擇提前推出新年式Tucson L，並以降價、科技配備升級作為主要賣點，顯然希望在對手新一波產品攻勢來臨前先穩住市場版圖。

▲今年還有3款新車陸續登台，Kona油電確定百萬有找。

除了新年式Tucson L擔任上半年銷售主力之外，Hyundai也在活動現場搶先預告未來3年導入9款新車的產品計畫，其中下半年就將迎來3款重量級新車。首先是預計8月登場的旗艦休旅Palisade Hybrid，搭載2.5升渦輪油電系統，瞄準大型七人座SUV市場；9月則由Staria Hybrid接棒，以1.6升渦輪油電動力切入商旅車級距；至於最受年輕族群關注的全新世代Kona Hybrid，也確認將於10月正式導入台灣市場，原廠更透露售價將壓在百萬元內，有望成為國內少數百萬內即可入手的進口油電休旅，進一步強化Hyundai在油電市場的產品戰力。