韓系車廠「主力休旅車Torres」推小改款！越野能力＆科技配備再升級

圖文／7Car 小七車觀點

KG Mobility (簡稱 KGM) 近日正式發表品牌主力 SUV「KGM New Torres」的小改款車型。此為 Torres 自2022年問世以來，歷經約四年首度進行大規模產品更新，重點聚焦於動力傳動系統升級、地形反應系統新增，以及內裝科技感的全面進化。

小改款 Torres 在外型上維持原有方正、粗獷的越野風格，並在細節處加入更多精緻元素。車頭部分採用垂直式水箱護罩，並與頭燈組整合為一體式設計，提升視覺寬廣感與動態氣勢。車尾則以分離式後保桿與立體垂直紋路的防護板，強化 SUV 的硬派印象。原廠也提供從 17 吋到 20 吋的多款鑽石切割鋁圈，滿足不同消費者對風格的偏好。

車室內部以人體工學為基礎重新規劃，中控檯與中央鞍座的佈局更強調駕駛者導向，提升操作直覺性與行駛中的沉浸感。方向盤改採雙幅式、雙 D 切角設計，提供更好的握感；整合式空調控制面板與線傳排檔桿則進一步簡化操作流程。車內提供灰雙色、黑、棕三種主題，並搭配對比縫線，營造兼具質感與穩定的座艙氛圍。

新車採用 KGM 最新一代「Athena 2.5」資訊娛樂系統，介面以圖形化設計為主，駕駛可清楚辨識行車模式與車輛狀態。便利配備包括無線 Apple CarPlay 與 Android Auto、雙手機無線充電板、OTA 線上更新、前後排 USB Type-C 插孔等。安全方面則配有智慧型速限輔助、後方橫向交通防撞輔助、車道變換警示、離車警示與八具氣囊等，防護水準達當前主流級距標準。

動力方面，汽油版本維持 1.5 升渦輪增壓引擎，但變速箱從原有配置改為AISIN 八速自排，輸出最大馬力 170 匹與最大扭力 30.6 公斤米，平均油耗為每公升 11.0 公里。更重要的是，小改款車型新增「Terrain Mode」地形控制系統，整合沙地、泥地、雪地/礫石三種模式，可根據路面狀況調整驅動力與轉向反應，強化越野能力。加上原有的 Normal、Sport、Winter 與 2WD 模式，全車系共提供七種行車模式。

綜合來看，這次小改款後的 KGM New Torres 並未針對核心架構進行大幅更動，而是透過更精緻的外觀細節、全新導入的 Terrain 地形控制系統，以及升級後的 Athena 2.5 數位座艙，確實補強了原先在越野與科技層面的不足。搭配多元化的動力編成與具競爭力的售價策略，這款車在競爭激烈的 SUV 市場中，仍能展現出鮮明的硬派性格與實用價值，對於追求個性化與戶外休閒生活的消費者而言，具有一定的吸引力。