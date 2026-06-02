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台灣新進口「7人座休旅接單價曝光」油電入手少10萬！配備豐富又有大空間

▲Kia新年式Sorento接單價流出！油電成銷售主力。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia新年式Sorento接單價流出！油電成銷售主力。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

於2024年在台推出的新一代Kia Sorento，近期準備推出新年式，經銷端搶先流出油電款的售價編成，油電Kia Sorento車型精簡，並新增全新入門款，讓入手門檻少了10萬，接單價169.9萬起！

▲Kia新年式Sorento接單價流出！油電成銷售主力。（圖／翻攝自Kia）

▲入門款加入不僅讓油電入手門檻下修，且配備一點也不馬虎、陽春。

台灣Kia Sorento提供2.2升柴油、1.6升渦輪油電兩種動力，經銷端搶先流出油電款車型，能看出接下來原廠想往油電作為主力發展。1.6升渦輪油電曝光Trendy 2WD、Apex 2WD、Signature AWD三種車型，有了Trendy 2WD新入門款車型加入，讓入手門檻少了10萬，3款車型接單價169.9、179.9、194.9萬。

入門款Trendy 2WD已具備Level 2駕駛輔助系統、12.3吋曲面螢幕、電子旋鈕排檔、Apple CarPlay／Android Auto、雙前座電動座椅與64色氣氛燈等配備，整體配備水準相當完整。

中階Apex 2WD則進一步追加環景影像、盲區顯影、Qi無線充電、雙前座通風加熱座椅與方向盤加熱等實用配備。

至於旗艦Signature AWD除了升級AWD四輪驅動系統之外，還導入投射式Vertical LED頭燈、駕駛座記憶功能以及BOSE 12支揚聲器音響系統，並可加價23萬元選配Premium Plus Package尊榮六人座套件，滿足高階豪華休旅買家的需求。

車型 接單價（萬元） 驅動方式 重點配備
Trendy 2WD 169.9 2WD Level 2駕駛輔助、12.3吋曲面螢幕、電子旋鈕排檔、 Apple CarPlay／Android Auto、雙前座電動座椅、 64色氣氛燈
Apex 2WD 179.9 2WD 環景影像系統、12.3吋儀錶、盲區顯影、Qi無線充電、 雙前座通風／加熱座椅、方向盤加熱
Signature AWD 194.9 4WD AWD、Vertical LED投射式頭燈、 駕駛座記憶功能、BOSE 12支揚聲器音響

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