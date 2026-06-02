台灣新進口「7人座休旅接單價曝光」油電入手少10萬！配備豐富又有大空間

▲Kia新年式Sorento接單價流出！油電成銷售主力。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

於2024年在台推出的新一代Kia Sorento，近期準備推出新年式，經銷端搶先流出油電款的售價編成，油電Kia Sorento車型精簡，並新增全新入門款，讓入手門檻少了10萬，接單價169.9萬起！

▲入門款加入不僅讓油電入手門檻下修，且配備一點也不馬虎、陽春。

台灣Kia Sorento提供2.2升柴油、1.6升渦輪油電兩種動力，經銷端搶先流出油電款車型，能看出接下來原廠想往油電作為主力發展。1.6升渦輪油電曝光Trendy 2WD、Apex 2WD、Signature AWD三種車型，有了Trendy 2WD新入門款車型加入，讓入手門檻少了10萬，3款車型接單價169.9、179.9、194.9萬。

入門款Trendy 2WD已具備Level 2駕駛輔助系統、12.3吋曲面螢幕、電子旋鈕排檔、Apple CarPlay／Android Auto、雙前座電動座椅與64色氣氛燈等配備，整體配備水準相當完整。

中階Apex 2WD則進一步追加環景影像、盲區顯影、Qi無線充電、雙前座通風加熱座椅與方向盤加熱等實用配備。

至於旗艦Signature AWD除了升級AWD四輪驅動系統之外，還導入投射式Vertical LED頭燈、駕駛座記憶功能以及BOSE 12支揚聲器音響系統，並可加價23萬元選配Premium Plus Package尊榮六人座套件，滿足高階豪華休旅買家的需求。