台灣「LEXUS NX主力休旅」推全新特仕車！加價12萬配備升級更舒適

▲LEXUS NX推通風座椅特仕車！炎炎夏日肯定舒適有感。（圖／翻攝自LEXUS經銷商）

記者徐煜展／綜合報導

台灣進入炎熱的酷夏季節，日前Nissan才針對國產多款車系推出通風座椅配備升級，這回輪到豪華品牌的LEXUS NX出手，來自經銷端最新促銷，台灣NX 200推出全新「涼夏特仕版」，透過多項實用配備升級，特別是針對台灣高溫潮濕的夏季環境，提供更貼近消費者需求的配備組合。

▲特仕車以入門兩款升級通風座椅，需加價12萬。

LEXUS NX涼夏特仕版主要針對台灣熱銷的NX 200入門動力，共有涼夏菁英版、涼夏豪華版2種車型，以原價171萬菁英版、181萬豪華版加價12萬升級通風座椅等配備，涼夏菁英版售價183萬、涼夏豪華版193萬。

NX 200兩種車型導入雙前座通風座椅，駕駛與前座乘客皆可透過三段風量調整功能，降低長時間乘坐所產生的悶熱感，尤其面對台灣夏季高溫曝曬後的車室環境，更能有效提升乘坐舒適性，近年來通風座椅已逐漸成為豪華休旅買家相當重視的配備之一，此次LEXUS藉由特仕版方式回應市場需求。

LEXUS NX仍是台灣相當暢銷豪華休旅，LEXUS最新5月在台銷售掛牌繳出2,500輛，NX就佔了1,076輛僅次特斯拉Model Y奪得豪華進口車第2名，其次還有RX、ES、UX持續輸出，隨著全新特仕車推出，有望再為NX進帳更多掛牌數。