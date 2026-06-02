245萬起！台灣Range Rover Velar、Evoque新年式開賣　外觀內裝更有料

▲Range Rover Velar、Evoque在台推新年式！帶來更濃郁的英倫風格。（圖／翻攝自Range Rover）

記者徐煜展／綜合報導

英國豪華品牌Range Rover替旗下兩款主力休旅帶來新年式升級，以倫敦知名街區作為設計靈感，在台推出Range Rover Velar P250 Belgravia Edition與Range Rover Evoque P250 Hoxton Edition，藉由專屬外觀套件、內裝細節與配備強化豪華質感。Velar P250 Belgravia Edition售價329萬元起，Evoque P250 Hoxton Edition則為245萬元起。

▲Range Rover Evoque展現與同級不同的英倫情感，特仕車升級外觀專屬套件更有型。

入門豪華休旅Range Rover Evoque，以倫敦潮流文化重鎮Hoxton區作為設計主題，外觀導入Platinum Atlas專屬套件，包括車側飾件、前後車名字樣、引擎蓋飾件與排氣尾飾框等細節皆採專屬塗裝處理，搭配全新20吋鋁圈與專屬迎賓燈，展現更鮮明的個性化風格。

▲內裝設計同樣不馬虎，配備滿載又有質感。

車艙採用檀木黑粒面皮革座椅搭配對比色縫線設計，中央鞍座與發光門檻飾板也加入Hoxton Edition字樣強化專屬感，動力則採2.0升四缸渦輪增壓引擎結合輕油電系統，搭配9速ZF手自排變速箱，可提供249匹最大馬力。



▲Range Rover Velar同樣具有專屬套件，外型更有氣勢。

比Evoque定位更高的Range Rover Velar休旅展現更豪氣的一面，外觀換上全新20吋10輻式鋁圈，並加入專屬車門銘牌與迎賓燈設計，進一步提升辨識度。車內則採檀木黑色調鋪陳，中控台與門檻飾板皆可見Belgravia Edition專屬字樣，搭配粒面皮革座椅、溫莎皮革包覆儀表台及車門飾板，營造更濃厚的豪華氛圍。

Velar特仕版標配進階車室負離子系統，具備PM2.5過濾與二氧化碳感測功能，同時加入自動停車輔助系統，提升日常使用便利性，動力則維持2.0升四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配8速ZF手自排變速箱，可輸出250匹最大馬力。