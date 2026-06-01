5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

▲Corolla Cross以逼近4,000輛的佳績，穩坐5月台灣最暢銷新車王位。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣車市5月銷量出爐，在多款重量級新車陸續到位的加持之下，總市場繳出33,076輛的成績，較上月與去年同期分別成長5.3%與3.7%，其中TOYOTA神車Corolla Cross一度逼近4,000輛，而Tesla特斯拉Model Y也搭上船期，在本月登上排行榜第3名，也是本月台灣最暢銷的電動車。

▲2026年5月台灣新車銷量TOP10，不計入商用車。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，Corolla Cross以3,917輛穩坐冠軍，較上月與去年同期分別成長9.7%與30%，60周年紀念版應是助力之一，進口休旅RAV4則以1,830輛排在第2位，隨著PHEV動力車型即將到位，有望再增加一波成長動能，國產跨界休旅YARIS Cross以1,090輛排在第4位，老將Corolla ALTIS則以646輛位居第9。

▲CR-V年式切換尚未完成，本月由HR-V拿下最暢銷國產休旅頭銜。（圖／資料照）

在國產休旅級距方面，由於Honda CR-V還在進行年式切換，所以本月由小老弟HR-V領銜，以908輛排在第6位，Ford福特Territory雖然市場需求依舊旺盛，不過在原廠生產規畫調整的影響下，本月是以857輛排在第7位；而進口身分的Mazdaa馬自達CX-5，則是在尾盤出清的各種優惠下，以773輛登上第8名。

▲Model Y以1,768輛拿下電動車單月冠軍，並且6月可望還有一波交車。（圖／資料照）

電動車部分，Tesla特斯拉本月有船到港，主力Model Y以1,768輛拿下總排名季軍，並且是本月最暢銷電動車，其他3個車型都只有個位數，另外值得一提的是，特斯拉本季很有可能會打破「一季一船」的節奏；電動車第2名則是由Foxtron鴻華先進Bria以257輛拿下，TOYOTA bX4X則以150輛位居第3名。

▲J Space近期將追加COSSI車型，能帶來更多討論與目光。（圖／資料照）

輕商用車大戰方面，CMC中華汽車J Space本月以1,216輛取得領先，本周還將追加「COSSI」的特仕車型，有望吸引更多買家目光；TOYOTA Town Ace則以971輛緊跟在後，目前兩者的年度累積銷量差距已達到1,638輛，未來還有可能持續擴大。

▲NX依舊是Lexus銷售主力，而話題十足的ES則是繳出漂亮成績單。（圖／資料照）

豪華進口車市場部分，本月由Lexus以全品牌2,500輛取得領先，並且也是首個年度累積銷量破萬的品牌，其中主力NX以1,076輛登上排行榜第5名，尺碼更大的RX則以565輛擠進第10名，另外甫上市就引發不少話題討論的新ES，則是以414輛拿下豪華車單一車款的第3名，顯見無論網友意見如何，銷量數字才是最真實的市場反應。