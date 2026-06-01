ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

▲91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲Corolla Cross以逼近4,000輛的佳績，穩坐5月台灣最暢銷新車王位。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣車市5月銷量出爐，在多款重量級新車陸續到位的加持之下，總市場繳出33,076輛的成績，較上月與去年同期分別成長5.3%與3.7%，其中TOYOTA神車Corolla Cross一度逼近4,000輛，而Tesla特斯拉Model Y也搭上船期，在本月登上排行榜第3名，也是本月台灣最暢銷的電動車。

▲5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名。（記者張慶輝製表）

▲2026年5月台灣新車銷量TOP10，不計入商用車。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，Corolla Cross以3,917輛穩坐冠軍，較上月與去年同期分別成長9.7%與30%，60周年紀念版應是助力之一，進口休旅RAV4則以1,830輛排在第2位，隨著PHEV動力車型即將到位，有望再增加一波成長動能，國產跨界休旅YARIS Cross以1,090輛排在第4位，老將Corolla ALTIS則以646輛位居第9。

▲HONDA HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲CR-V年式切換尚未完成，本月由HR-V拿下最暢銷國產休旅頭銜。（圖／資料照）

在國產休旅級距方面，由於Honda CR-V還在進行年式切換，所以本月由小老弟HR-V領銜，以908輛排在第6位，Ford福特Territory雖然市場需求依舊旺盛，不過在原廠生產規畫調整的影響下，本月是以857輛排在第7位；而進口身分的Mazdaa馬自達CX-5，則是在尾盤出清的各種優惠下，以773輛登上第8名。

▲改款新Model Y首度現身北台灣最大的南港新據點！（圖／記者徐煜展攝）

▲Model Y以1,768輛拿下電動車單月冠軍，並且6月可望還有一波交車。（圖／資料照）

電動車部分，Tesla特斯拉本月有船到港，主力Model Y以1,768輛拿下總排名季軍，並且是本月最暢銷電動車，其他3個車型都只有個位數，另外值得一提的是，特斯拉本季很有可能會打破「一季一船」的節奏；電動車第2名則是由Foxtron鴻華先進Bria以257輛拿下，TOYOTA bX4X則以150輛位居第3名。

▲中華全新J Space細節、配備誠意十足，賺錢、家用都合適！（圖／記者徐煜展攝）

▲J Space近期將追加COSSI車型，能帶來更多討論與目光。（圖／資料照）

輕商用車大戰方面，CMC中華汽車J Space本月以1,216輛取得領先，本周還將追加「COSSI」的特仕車型，有望吸引更多買家目光；TOYOTA Town Ace則以971輛緊跟在後，目前兩者的年度累積銷量差距已達到1,638輛，未來還有可能持續擴大。

▲台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台。（圖／記者張慶輝攝）

▲NX依舊是Lexus銷售主力，而話題十足的ES則是繳出漂亮成績單。（圖／資料照）

豪華進口車市場部分，本月由Lexus以全品牌2,500輛取得領先，並且也是首個年度累積銷量破萬的品牌，其中主力NX以1,076輛登上排行榜第5名，尺碼更大的RX則以565輛擠進第10名，另外甫上市就引發不少話題討論的新ES，則是以414輛拿下豪華車單一車款的第3名，顯見無論網友意見如何，銷量數字才是最真實的市場反應。

►16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

►張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：台灣新車銷量5月2026TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYaris

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【風力發電機起火】葉片落下畫面曝！　台電急斷電：疑零件過熱

推薦閱讀

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

最新文章

5月新車銷量TOYOTA神車上看4000輛2026-06-01

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找2026-06-01

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力2026-06-01

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法2026-06-01

Nissan大改款油電Kicks預告開賣2026-06-01

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」2026-06-01

TOYOTA宣布暫停高階電動車開發工作2026-05-31

Scania全新11公升卡拖車台灣開賣2026-05-31

雷諾全新皮卡車Niagara計畫公布2026-05-31

BMW公布2026夏季更新細節2026-05-30

熱門文章

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找2026-06-01

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」2026-06-01

TOYOTA宣布暫停高階電動車開發工作2026-05-31

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法2026-06-01

5月新車銷量TOYOTA神車上看4000輛2026-06-01

Scania全新11公升卡拖車台灣開賣2026-05-31

周焦點／TOYOTA新休旅接單　歐系進口車上市2026-05-30

Nissan大改款油電Kicks預告開賣2026-06-01

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力2026-06-01

相關新聞

人口危機不該淪為政治宣傳工具　兼論少子化的理論探討

人口危機不該淪為政治宣傳工具　兼論少子化的理論探討

快訊／陸海警在台灣東部海域執法巡查　宣示主權反制日菲劃界談判

快訊／陸海警在台灣東部海域執法巡查　宣示主權反制日菲劃界談判

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力！概念車無緣量產　IS恐沒有下一代

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力！概念車無緣量產　IS恐沒有下一代

韓媒：台灣半導體經濟表面耀眼　社會卻藏「乞丐超人」

韓媒：台灣半導體經濟表面耀眼　社會卻藏「乞丐超人」

讀者迴響

熱門文章

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」！對決TOYOTA越野神車

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」！對決TOYOTA越野神車

TOYOTA宣布「暫停高階電動車開發工作」！將專注全固態電池量產

TOYOTA宣布「暫停高階電動車開發工作」！將專注全固態電池量產

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法！折合新台幣137萬

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法！折合新台幣137萬

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

周焦點／TOYOTA新休旅接單　歐系進口車上市　全新國產7人座現身

周焦點／TOYOTA新休旅接單　歐系進口車上市　全新國產7人座現身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366