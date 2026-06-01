台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

▲台灣Skoda為Fabia推新促銷！限量100台、搭配舊換新不用70萬。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Skoda於6月1日正式推出Fabia五星安全專案，限量100台，完整呈現歐洲掀背在安全、操控與日常實用上的核心價值，集結Euro NCAP 歐洲新車安全評鑑協會五星安全認證、標配9氣囊、完整ADAS智慧駕駛輔助科技，搭配10萬舊換新僅要64.9萬起！

▲Skoda Fabia搭配舊換新不用65萬，且小排氣渦輪又省稅金。

Skoda Fabia提供動能版、豪華動能版、豪華菁英版3款車型，都能享有10萬舊換新補助，售價64.9、69.9、81.9萬，動力選擇提供1.0、1.5升渦輪2種動力，2款動力又能享有低稅金門檻。

2種動力分別提供115 匹與150匹馬力，最大扭力分別達20.4公斤米與25.5 公斤米，搭配七速雙離合器自手排變速系統，帶來迅速且俐落的動力銜接。雙離合器變速系統可在毫秒之間完成檔位切換，讓加速反應更直接、換檔節奏更明快。

此次新推出的Fabia 五星安全專案以「歐洲五星安全掀背」為核心定位，將安全視為產品價值的起點，配有領先同級的9具安全氣囊與L2輔助駕駛等，包括 Travel Assist智慧車陣輔助系統、Side Assist車側盲點警示系統與Lane Assist 車道維持及偏移警示系統。