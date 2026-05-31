TOYOTA宣布「暫停高階電動車開發工作」！將專注全固態電池量產

圖文／7Car 小七車觀點

根據外電消息，Toyota 將暫緩全新世代高階純電動車款的開發，為目前已透過概念車形式亮相的 Lexus LF-ZC 之量產版本，主因是純電動車在全球市場的成長放緩，因此決定將研發資源投入在全固態電池的量產，以及 Gigacast 一體化壓鑄技術等層面，並將電動車的開發資源集中於 SUV 車款。

▲Toyota 將暫緩全新世代高階純電動車款的開發，為目前已透過概念車形式亮相的 Lexus LF-ZC 之量產版本，主因是純電動車在全球市場的成長放緩，因此決定將研發資源投入在全固態電池的量產，以及 Gigacast 一體化壓鑄技術等層面，並將電動車的開發資源集中於 SUV 車款。

Toyota 原先預計在 2026 年底便開始在日本愛知縣田原市的工廠量產 Lexus LF-ZC，後續又延遲時程至 2027 年中，然而如今卻傳出暫緩的消息。LF-ZC 最早是在 2023 年 10 月舉辦的東京車展首度亮相，風阻係數達 0.2Cd，車身尺碼長寬高分別為 4,750mm x 1,880mm x 1,390mm，軸距為 2,890mm。車內搭載 Arene OS 作業系統，動力沿用 RZ 車系的 Direct 4 四輪驅動技術，並採用先進的棱柱形結構高性能電池。

▲LF-ZC 車內搭載 Arene OS 作業系統，動力沿用 RZ 車系的 Direct 4 四輪驅動技術，並採用先進的棱柱形結構高性能電池。

Toyota 在 2025 年繳出的全球純電動車累積銷售數字約有 19 萬輛，創下較 2024 年成長高達 42% 的表現，主要是集中在 bZ4X，以及於中國大陸販售的 bZ3X、bZ5 等相對平價的車款。

▲Toyota 在 2025 年繳出的全球純電動車累積銷售數字約有 19 萬輛，創下較 2024 年成長高達 42% 的表現，主要是集中在 bZ4X，以及於中國大陸販售的 bZ3X、bZ5 等相對平價的車款。

然而在美國政府結束純電動車的購車補貼，以及歐盟取消 2035 年禁售燃油引擎汽車等政策影響之下，使得 Toyota 重新評估電動車的開發策略，認為高階房車的市場需求不高，而轉向集中資源在市場熱門的 SUV 級距。

▲然而在美國政府結束純電動車的購車補貼，以及歐盟取消 2035 年禁售燃油引擎汽車等政策影響之下，使得 Toyota 重新評估電動車的開發策略，認為高階房車的市場需求不高，而轉向集中資源在市場熱門的 SUV 級距。