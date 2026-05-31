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Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

▲Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入。（圖／翻攝自Scania）

▲Scania導入全新Super系列11公升卡拖車，並同步帶來XT硬漢套件。（圖／翻攝自Scania）

記者張慶輝／綜合報導

Scania Taiwan永德福汽車日前宣布，全新Super系列11公升卡拖車正式在台開賣，透過全新直列5缸渦輪引擎，帶來更具效益的營運表現，同時也同步導入XT硬漢套件，滿足工程與越野的運輸需求，另外2027年式車款配備全新光暈灰高質感智慧座艙，讓駕駛在路上奔波時也能有最佳體驗。

▲Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入。（圖／翻攝自Scania）

▲透過將13公升6缸引擎減去1缸後，就成了全新的11公升5缸引擎。（圖／翻攝自Scania）

此次的最大亮點，就是基於13公升6缸引擎減去1缸而來的11公升引擎，兩者不僅有85%零件通用，重量也減輕80公斤，再搭配基於凸輪相位控制而來的VVT可變汽門正時、以及專利渦輪輔助噴射等科技，相較前代9公升引擎減少了7%的燃油消耗，而5缸車常見的震動問題，則是以精密平衡軸與非對稱曲軸銷間距等手段消弭。

▲Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入。（圖／翻攝自Scania）

▲全新導入的XT硬漢套件（左）能輕鬆進出各種險惡環境。（圖／翻攝自Scania）

新的11公升引擎提供350匹、390匹與430匹等3種規格，搭配Opticruise 14檔自手排變速箱，可在950轉就爆發最大扭力；制動方面，則是結合了CRB壓縮釋放煞車與VVT可變汽門正時，以此實現全新的VVB可變汽門煞車，能帶來最高344kW的煞車力道，指定車型還配備R4700D油壓減速器，即使是重車長下坡也不怕。

▲Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入。（圖／翻攝自Scania）

▲2027年式內裝以光暈灰為主軸，營造出視覺層次感。（圖／翻攝自Scania）

在2027年式車型的內裝方面，整體以光暈灰為主軸，搭配深邃黑底色，以及座椅的仿麂皮材質，營造視覺層次感，另外G系列配有通風座椅，R系列更進一步升級加熱功能，任何天候都能舒適駕駛；駕駛界面由12.3吋大型數位儀表結合10.1／12.9吋中控螢幕組成，EAS電子輔助轉向可減輕負擔，最後輔以全新的車外總電開關，滿足特殊場域的安全需求。

▲Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入。（圖／翻攝自Scania）

▲座椅採用仿麂皮材質，不同車型還分別配備通風與加熱功能。（圖／翻攝自Scania）

為了滿足惡劣環境的運輸需求，Scania此次也首度導入XT硬漢套件，首波帶來P430 B6X4NZ車型，透過150mm加長金屬保險桿與下護板、頭燈護蓋與塑料菱紋後視鏡外殼、高荷重軸組與鋼板懸吊等配置，讓車輛得以輕鬆穿越各種環境，另外也提供高靈活度底盤配置及車體打造支援服務，包括傾卸車、預拌混凝土車與特殊工種車輛，都能快速打造並交車。

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