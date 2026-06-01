ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力！概念車無緣量產　IS恐沒有下一代

▲Lexus LF-ZC。（圖／翻攝自Lexus）

▲豐田集團把銷售火力集中在休旅車上！LF-ZC電動房車量產計劃生變。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

休旅車仍被汽車品牌視為銷售金雞母，TOYOTA、LEXUS逐漸將產品重心轉向休旅市場，近日海外更傳出，原本被視為品牌未來電動房車代表作的LF-ZC量產計畫遭取消，不僅讓LEXUS電動房車布局出現變數，也使外界對於現行IS後續發展產生更多聯想，甚至有聲音認為IS恐怕將沒有真正的下一代接班人。

▲Lexus LF-ZC。（圖／翻攝自Lexus）

▲被認為是下一代IS轉型關鍵的LF-ZC取消量產，IS恐等無下一代後繼車。

LF-ZC概念車被豐田集團視為下一世代電動車技術展示平台，除了擁有極具未來感的流線外型之外，更導入新世代電動車平台與備受矚目的固態電池技術，被認為是TOYOTA、LEXUS未來電動藍圖重要指標。

LF-ZC採用四門跑房車設定，車身尺碼與產品定位介於現行ES與LS之間，再加上LEXUS近年遲遲未針對IS推出明確後繼產品規劃，不少人認為LF-ZC有機會成為品牌運動房車產品線的新世代接班者，甚至被外界視為IS未來轉型電動化的重要方向。

▲北美推出新年式LEXUS NX，動力同樣取消NX 250。（圖／翻攝自LEXUS）

▲TOYOTA、LEXUS近年仍以休旅產品作為戰略核心。

但豐田傳出終止LF-ZC量產計畫，主要原因莫過於全球對於電動車需求放緩相較之下，SUV與跨界休旅仍是市場成長主力，使得車廠更願意將資源投入SUV休旅等產品開發。

從近年LEXUS產品規劃來看，也能明顯感受到品牌策略轉變，無論是RX、NX、UX，甚至純電RZ，都已成為全球市場銷售主力，相較之下傳統房車陣容則逐步縮減，過去GS已退出歷史舞台，如今IS車系也已邁入產品生命週期後段，若未來沒有後繼車款接手，其IS存在感確實令人關注。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LEXUSIS房車BMW賓士3 SeriesC-Class

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Ella 70歲父出車禍「左腦出血」　「無法正常對話」求集氣：不要放棄

推薦閱讀

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力！概念車無緣量產　IS恐沒有下一代

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力！概念車無緣量產　IS恐沒有下一代

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法！折合新台幣137萬

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法！折合新台幣137萬

Nissan大改款油電Kicks日本預告開賣「台灣進口再等等」！折合新台幣65萬

Nissan大改款油電Kicks日本預告開賣「台灣進口再等等」！折合新台幣65萬

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」！對決TOYOTA越野神車

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」！對決TOYOTA越野神車

最新文章

5月新車銷量TOYOTA神車上看4000輛2026-06-01

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找2026-06-01

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力2026-06-01

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法2026-06-01

Nissan大改款油電Kicks預告開賣2026-06-01

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」2026-06-01

TOYOTA宣布暫停高階電動車開發工作2026-05-31

Scania全新11公升卡拖車台灣開賣2026-05-31

雷諾全新皮卡車Niagara計畫公布2026-05-31

BMW公布2026夏季更新細節2026-05-30

熱門文章

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找2026-06-01

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」2026-06-01

TOYOTA宣布暫停高階電動車開發工作2026-05-31

台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身2026-05-29

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法2026-06-01

5月新車銷量TOYOTA神車上看4000輛2026-06-01

Scania全新11公升卡拖車台灣開賣2026-05-31

周焦點／TOYOTA新休旅接單　歐系進口車上市2026-05-30

Nissan大改款油電Kicks預告開賣2026-06-01

TOYOTA、LEXUS休旅車當主力2026-06-01

相關新聞

BMW公布「2026夏季更新細節」！iX3增入門動力　M性能款推黑化套件

BMW公布「2026夏季更新細節」！iX3增入門動力　M性能款推黑化套件

羅素加拿大站退賽原因出爐　賓士技術總監說明故障真相

羅素加拿大站退賽原因出爐　賓士技術總監說明故障真相

想買「TOYOTA全新跑車」先面試！有錢不一定買得到、原廠親自挑車主

想買「TOYOTA全新跑車」先面試！有錢不一定買得到、原廠親自挑車主

台中北區一週抓7毒駕！賓士哥手抖喊「吃檳榔」...安毒快篩陽性

台中北區一週抓7毒駕！賓士哥手抖喊「吃檳榔」...安毒快篩陽性

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

LEXUS全新7人座休旅日本今年開賣「台灣導入再等等」！超大空間又舒適

讀者迴響

熱門文章

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

台灣歐系進口「新車65萬內入手」年稅金9千有找！配9具安全氣囊、L2輔助

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」！對決TOYOTA越野神車

三菱全新7人座休旅預告回歸「台灣等進口導入」！對決TOYOTA越野神車

TOYOTA宣布「暫停高階電動車開發工作」！將專注全固態電池量產

TOYOTA宣布「暫停高階電動車開發工作」！將專注全固態電池量產

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

快訊／台灣「全新國產7人座MPV」來了首度現身！空間超大、配備超豪華

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法！折合新台幣137萬

Nissan「豪華7人座MPV開賣」對決TOYOTA阿法！折合新台幣137萬

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

周焦點／TOYOTA新休旅接單　歐系進口車上市　全新國產7人座現身

周焦點／TOYOTA新休旅接單　歐系進口車上市　全新國產7人座現身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366