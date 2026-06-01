TOYOTA、LEXUS休旅車當主力！概念車無緣量產　IS恐沒有下一代

▲豐田集團把銷售火力集中在休旅車上！LF-ZC電動房車量產計劃生變。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

休旅車仍被汽車品牌視為銷售金雞母，TOYOTA、LEXUS逐漸將產品重心轉向休旅市場，近日海外更傳出，原本被視為品牌未來電動房車代表作的LF-ZC量產計畫遭取消，不僅讓LEXUS電動房車布局出現變數，也使外界對於現行IS後續發展產生更多聯想，甚至有聲音認為IS恐怕將沒有真正的下一代接班人。

▲被認為是下一代IS轉型關鍵的LF-ZC取消量產，IS恐等無下一代後繼車。

LF-ZC概念車被豐田集團視為下一世代電動車技術展示平台，除了擁有極具未來感的流線外型之外，更導入新世代電動車平台與備受矚目的固態電池技術，被認為是TOYOTA、LEXUS未來電動藍圖重要指標。

LF-ZC採用四門跑房車設定，車身尺碼與產品定位介於現行ES與LS之間，再加上LEXUS近年遲遲未針對IS推出明確後繼產品規劃，不少人認為LF-ZC有機會成為品牌運動房車產品線的新世代接班者，甚至被外界視為IS未來轉型電動化的重要方向。

▲TOYOTA、LEXUS近年仍以休旅產品作為戰略核心。

但豐田傳出終止LF-ZC量產計畫，主要原因莫過於全球對於電動車需求放緩相較之下，SUV與跨界休旅仍是市場成長主力，使得車廠更願意將資源投入SUV休旅等產品開發。

從近年LEXUS產品規劃來看，也能明顯感受到品牌策略轉變，無論是RX、NX、UX，甚至純電RZ，都已成為全球市場銷售主力，相較之下傳統房車陣容則逐步縮減，過去GS已退出歷史舞台，如今IS車系也已邁入產品生命週期後段，若未來沒有後繼車款接手，其IS存在感確實令人關注。